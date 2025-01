Honor Magic7 Pro ufficiale in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo la presentazione ufficiale per il mercato cinese del mese scorso, il nuovo Honor Magic7 Pro arriva anche in Italia, dove può già essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta di uno smartphone top di gamma che punta tutto sul più recente chip Qualcomm destinato ai device di fascia alta, un comparto fotografico avanzato definito da Honor AI Falcon e, naturalmente, tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale che vanno ad affiancare l’utente nella produttività, nell’editing fotografico, nella user experience e addirittura nella sicurezza.

Honor Magic7 Pro: scheda tecnica

Honor Magic7 Pro ha uno schermo OLED LTPO che misura 6,8 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.800×1.280 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 5.000 nit. A protezione dello schermo un vetro NanoCrystal Shield. Presente anche la protezione per gli occhi Natural Light Honor AI Eye Comfort, che simula la luce naturale riducendo l’affaticamento della vista durante l’uso del telefono.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Grazie a questo chip gli utenti possono accedere anche alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Honor, tra cui:

Magic Portal , che funziona un po’ come Circle to Search e premette di ottenere informazioni su ciò che c’è sullo schermo

, che funziona un po’ come e premette di ottenere informazioni su ciò che c’è sullo schermo AI Deepfake Detection , che rileva eventuali truffe deepfake e le segnala all’utente

, che rileva eventuali truffe deepfake e le segnala all’utente AI Traduzione

AI Notes , per riassumere note e documenti

, per riassumere note e documenti AI Privacy Call , che riduce la dispersione del suono durante le chiamate in ambienti silenziosi

, che riduce la dispersione del suono durante le chiamate in ambienti silenziosi AI Dual-way Noise Reduction, per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 50 MP con OIS. La fotocamera anteriore è da 50 MP.

Anche qui Honor ha pensato a diverse funzioni AI per migliorare gli scatti, tra cui:

AI Eraser , per rimuovere elementi dalle foto

, per rimuovere elementi dalle foto AI Outpainting , che analizza la struttura dell’immagine e grazie all’AI perfeziona la composizione

, che analizza la struttura dell’immagine e grazie all’AI perfeziona la composizione AI Cutout, utile per eliminare lo sfondo dalle foto ed estrarne il soggetto inquadrato

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (il device è compatibile anche con le eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.2, il chip per l’NFC, l’emettitore a infrarossi e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker con Honor Surround Subwoofer e DTS:X.

La batteria ha una capacità di 5.270 mAh con ricarica via cavo da 100 W e ricarica wireless da 80 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 9.

Infine è presente la certificazione IP69 che attesta che l’Honor Magic7 Pro è in grado di resistere anche alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Honor Magic7 Pro: prezzo e disponibilità

Honor Magic7 Pro è già disponibile sul sito ufficiale di Honor, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati in tre colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black al prezzo consigliato di 1.299,90 euro.

In occasione dell’arrivo sul mercato Honor ha attivato anche un’offerta che consente agli utenti che acquistano sul sito entro il 31 gennaio di ottenere uno sconto di 200 euro sul prezzo finale con in aggiunta la custodia Honor Magic7 Pro PU Case Grey, il caricatore Honor SuperCharge Power Adapter GaN Slim (Max 100 W) e la polizza Honor Care+ che prevede la sostituzione del dispositivo in caso di rottura per i primi 180 giorni.

