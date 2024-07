Honor MagicPad 2 ufficiale in Cina, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

Honor ha presentato ufficialmente il nuovo Honor MagicPad 2, un tablet di fascia medio-alta destinato (almeno per il momento) a restare esclusiva per il mercato cinese. Parliamo di un dispositivo molto interessante con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità e che, almeno per i consumatori orientali, ha un prezzo davvero competitivo con il modello con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione che costa (al cambio attuale) poco più di 500 euro.

A questo bisogna aggiungere un chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che, non solo è stato sviluppato per garantire prestazioni più che buone, ma permette agli utenti anche di accedere alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Honor che col nuovo MagicOS dovrebbero migliorare notevolmente l’esperienza utente sia per il sistema operativo che per le varie app installate.

Honor MagicPad 2: scheda tecnica

Il nuovo Honor MagicPad 2 ha un display OLED che misura 12,3 pollici, ha una risoluzione 3.000×1.920 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino 144 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. Il display è compatibile anche con Honor Oasis, il sistema di protezione degli occhi sviluppato dal colosso cinese che riduce le emissioni di luce blu e lo sfarfallio dello schermo.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano 8, 12 oppure 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 9 MP che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet, agevolando l’utilizzo del device in orizzontale.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e una porta USB-C 3.2 con DisplayPort. Molto interessante anche il comparto audio composto da ben 8 speaker compatibili con l’audio spaziale.

La batteria ha una capacità di 10.050 mAh con ricarica via cavo da 66 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.0.1.

Meritano, infine, una menzione a parte gli accessori disponibili per questo tablet: la smart pen Honor Magic Pencil 3 e la custodia con tastiera integrata, che consentono all’utente di espandere notevolmente i campi di utilizzo di questo dispositivo ma che, chiaramente, vanno acquistati separatamente.

Honor MagicPad 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor MagicPad 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 luglio unicamente per il mercato cinese nelle colorazioni: Moon Shadow White, Sky Blue e Starry Black. Il prezzo consigliato per il pubblico è di

Honor MagicPad 2 – 8/256 GB: 2.999 yuan (379,10 euro)

Honor MagicPad 2 – 12/256 GB: 3.299 yuan (417,03 euro)

Honor MagicPad 2 – 16/512 GB: 3.699 yuan (467,59 euro)

Honor MagicPad 2 – 16 GB /1 TB: 4.199 yuan (530,80 euro)

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’arrivo di questo tablet anche sui mercati globali.