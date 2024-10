Fonte foto: Honor

Come annunciato nei giorni scorsi, nel corso di un evento speciale, Honor ha svelato in Cina il nuovo Honor Magic 7 Pro. Si tratta del nuovo smartphone top di gamma della casa cinese che arriverà anche in Europa con l’obiettivo di sostenere la crescita del brand. In arrivo c’è anche il Magic 7 che andrà a posizionarsi in una fascia leggermente più bassa del mercato, pur mantenendo il chip da top di gamma.

Honor Magic 7 Pro: caratteristiche tecniche

Honor Magic 7 Pro è uno dei primi smartphone a poter sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il chip di nuova generazione è realizzato a 3 nm da TSMC e sfrutta i nuovi core Oryon.

Questa combinazione, secondo i benchmark diffusi da Qualcomm (e da verificare nelle prossime settimane), garantirà una sostanziale crescita delle prestazioni rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, utilizzato, tra gli altri, anche da Honor Magic 6 Pro.

Il top di gamma di Honor arriverà sul mercato con 12/16 GB di memoria RAM e tre tagli di memoria interna (256 GB, 512 GB e 1 TB). Il display è costituito da un pannello AMOLED LTPO, con bordi curvi, caratterizzato da una diagonale di 6,82 pollici, risoluzione di Full HD+, refresh rate variabile tra 1 e 120 ms e una luminosità di picco di 5.000 nits.

Sotto la scocca, invece, c’è una batteria al silicio carbonio (si tratta della terza generazione di questa tecnologia) con una capacità di 5.850 mAh. Lo smartphone può sfruttare la ricarica rapida via cavo da 100 W e la ricarica wireless da 80 W.

Il comparto fotografico di Magic 7 Pro include tre sensori posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel (da 1/1,3 pollici e apertura variabile), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con MagicOS 9.0 e la possibilità di sfruttare varie funzioni che prevedono l’AI, con l’assistente YOYO AI Agent che, per il momento, dovrebbe essere un’esclusiva per il mercato cinese.

Il software integra anche l’AI Deep Fake Detection, una tecnologia sviluppata da Honor e in grado di sfruttare l’AI per identificare spam, truffe e altre minacce informatiche.

Il top di gamma di Honor è atteso sul mercato in diverse colorazioni (Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue e Velvet Black) oltre che in una variante limited edition, la RSR Porsche Design.

Honor Magic 7: caratteristiche tecniche

Ad arricchire la gamma Honor c’è spazio anche per Honor Magic 7. Il modello in questione ripropone lo Snapdragon 8 Elite che viene abbinato a un display da 6,78 pollici con pannello OLED LTPO e a varie combinazioni di RAM e storage (da 12/256 GB) e a una batteria da 5.650 mAh.

Cambia il comparto fotografico con un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 3x che sostituisce il sensore da 200 Megapixel utilizzato dal modello Pro. Lo smartphone sarà disponibile in cinque colorazioni (Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue e Velvet Black).

Honor Magic 7 e 7 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Magic 7 Pro entra subito in fase di prevendita in Cina, con la possibilità di scegliere tra tre varianti. Ecco i prezzi:

12 GB + 256 GB – 5.699 yuan (737 euro circa)

16 GB + 512 GB – 6.199 yuan (802 euro circa)

16 GB + 1 TB 6.699 yuan (866 euro circa)

Per quanto riguarda Magic 7, invece, la prevendita riguarda quattro varianti. Ecco i prezzi per la Cina:

12 GB + 256 GB – 4.499 yuan (582 euro circa)

12 GB + 512 GB – 4.799 yuan (621 euro circa)

16 GB + 512 GB – 4.999 yuan (646 euro circa)

16 GB + 1 TB 5.499 yuan (711 euro circa)

Le vendite partiranno il prossimo 8 novembre per il mercato cinese. In Europa, invece, il debutto è programmato per fine 2024 o, più probabilmente, per inizio 2025. Honor potrebbe commercializzare nel nostro mercato soltanto la versione Pro.