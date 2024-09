Fonte foto: Honor

IFA 2024 a Berlino è stata l’occasione, per moltissimi produttori di hardware, per mostrare all’Europa i loro nuovi modelli. Tra gli annunci più interessanti c’è stato anche quello di Honor Magic Pad 2, un tablet di fascia alta con specifiche tecniche notevoli in tutti i comparti, ma in particolar modo per quanto riguarda lo schermo, il processore e le memorie e la ricarica.

Honor Magic Pad 2 è già in vendita, anche in Italia, ad un prezzo di certo non basso ma, in occasione del lancio, è disponibile una promozione molto interessante sugli accessori che, per pochi giorni, sono praticamente gratis.

Honor Magic Pad 2: caratteristiche tecniche

Honor Magic Pad 2 è un tablet di fascia alta da 12,3 pollici, con schermo OLED con risoluzione di 3.000×1.920 pixel, refresh massimo di ben 144 Hz e una luminosità molto elevata: fino a 1.600 nit.

Il chip utilizzato da Honor per il Magic Pad 2 è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un SoC decisamente potente ed efficiente, che non arriva alle prestazioni dell’8 Gen 3 (senza la “s“) con i videogiochi e le app più pesanti ma, in compenso, permette di usare tutte le app e i servizi basati sull’AI, senza nessun problema, anche “on device“.

Il processore ha a disposizione un quantitativo notevolissimo di memoria: 8, 12 o 16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o addirittura 1 TB di storage. In Italia, però, al momento arriva solo la versione da 12/256 GB.

Honor Magic Pad 2 non ha connessione 4G o 5G tramite la SIM telefonica, che è assente, ma offre una connessione WiFi 6 e il Bluetooth 5.3 per gli accessori. Non si tratta, quindi, di un tablet da usare prevalentemente in mobilità ma, al contrario, di un tablet per la casa e per l’ufficio, dove è disponibile una connessione WiFi.

Niente di straordinario, come è normale per un tablet, se guardiamo alle fotocamere: la posteriore è solo una, da 13 MP, mentre la frontale scende a 9 MP. Chiaramente Honor Magic Pad 2 non è un dispositivo adatto a fare foto di alto livello.

Buona, invece, la sezione audio con ben 8 altoparlanti, in grado di riprodurre l’audio spaziale, e 3 microfoni, che permettono di usare Honor Magic Pad 2 per la visione di film (c’è addirittura la certificazione IMAX Enhanced), per i giochi e anche per le videochiamate.

La batteria è molto capiente, poco sopra i 10.000 mAh, e soprattutto si ricarica in fretta grazie alla potenza di ricarica massima di 66 watt, gestita in modo intelligente dal sistema operativo per evitare di rovinare l’accumulatore.

Sistema operativo che è Honor MagicOS 8.0.1, basato su Android 14, ed è arricchito da una suite di app e strumenti basati sull’AI che rendono Honor Magic Pad 2 un ottimo strumento per la produttività personale. App come Honor Notes, che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e migliorare la scrittura a mano col pennino, per riconoscere le formule matematiche, per trasformare la voce in testo.

Honor Magic Pad 2: prezzo e disponibilità

In Italia Honor Magic Pad 2 è già disponibile in due colori, nero e bianco, ma in una sola versione, quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Il prezzo di listino è di 599,90 euro, che di sicuro non sono pochi ma che vanno rapportati all’hardware offerto che, lo ripetiamo, è notevole.

In occasione del lancio sul nostro mercato, inoltre, è possibile acquistare la tastiera Magic Keyboard, il pennino Magic Pencil e gli auricolari X6 al prezzo di 1,90 euro ognuno, quindi sono praticamente regalati.