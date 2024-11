Honor X9c ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor X9c 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, sviluppato per resistere a urti e cadute. Il device è disponibile al momento solo in alcuni mercati selezionati

Fonte foto: Honor

Honor ha presentato il nuovo Honor X9c 5G, uno smartphone che va a posizionarsi nella fascia medio-bassa del mercato, evoluzione del precedente Honor X9b 5G dal quale riprende il design e buona parte della scheda tecnica.

Stavolta però, come accade sempre più spesso per i device a marchio Honor, l’azienda punta tutto su robustezza e resistenza, con un device sviluppato per resistere praticamente a tutto incluse cadute, temperature estreme, sfregamenti e getti d’acqua ad alta pressione.

Honor X9c 5G: scheda tecnica

Il nuovo Honor X9c 5G ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K (2.700×1.224 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 4.000 nit di luminosità di picco. Presente la Magic Capsule, la tecnologia ispirata alla Dynamic Island di Apple che mostra diverse informazioni sullo stato del dispositivo.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Honor RAM Turbo, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del device.

Molto interessante il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Come evidente Honor ha optato per due sole fotocamere ma di buona fattura e, soprattutto, che sono realmente utili allo scopo e possono essere davvero utilizzate in fase di scatto.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione satellitare dell’utente. Il comparto audio comprende due speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria che ha il compito di ottimizzare la resa sonora del device.

La batteria ha una capacità di 6.600 mAh con ricarica via cavo da 66 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Magic OS 8.

La certificazione SGS Comprehensive Reliability attesta la resistenza estrema di questo device, sviluppato per non subire danni anche in caso di cadute da un’altezza massima di due metri. Inoltre grazie alla scocca antigraffio è in grado di resistere anche a qualsiasi tipo di sfregamento.

Sempre in termini di certificazioni, c’è anche la IP65M che attesta la completa protezione di questo device dalla polvere e dai getti d’acqua ad alta pressione.

Honor X9c 5G: prezzo e disponibilità

Honor X9c 5G, al momento, è già in vendita in esclusiva di alcuni mercati orientali (tra cui in Malesia), dove può essere acquistato nelle colorazioni Titanium Purple, Titanium Black e Jade Cyan a questi prezzi:

Honor X9c 5G – 12/256 GB – 1.499 ringgit malesi (316,27 euro)

Honor X9c 5G – 12/512 GB – 1.699 ringgit malesi (358,53 euro)

Per ora non ci sono ancora informazioni ufficiali sull’arrivo di una eventuale versione Global e dato che l’azienda cinese non sempre porta nel nostro paese tutti i modelli in catalogo è difficile fare delle ipotesi al riguardo. Non resta, dunque, che attendere maggiori indicazioni da parte di Honor.