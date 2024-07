Fonte foto: Honor

Nel corso degli anni, gli smartphone hanno superato di gran lunga i tablet in termini di vendite. Tuttavia, questi dispositivi continuano a resistere e sono ancora molto apprezzati dagli utenti. I tablet sono infatti una soluzione pratica in diverse occasioni, soprattutto quando si viaggia. Grazie alle dimensioni ampie dello schermo (rispetto ad un cellulare), possono essere infatti utilizzati per guardare film o serie TV o leggere libri con minore fatica per gli occhi.

Ad oggi, per acquistare un buon tablet, non è necessario spendere una cifra esorbitante. Esistono infatti modelli di fascia media con caratteristiche davvero interessanti. Un esempio di ciò è Honor Pad 9, che tra le sue specifiche include il processore Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm.

Honor Pad 9 è attualmente disponibile al prezzo di 349 euro. Tuttavia, è appena stata lanciata una nuova offerta su Amazon, che permette di acquistare il device con uno sconto del 14%, ma non è tutto. Infatti, per pochi giorni ancora è possibile anche utilizzare uno speciale coupon che permette di risparmiare altri 20 euro extra.

Honor Pad 9 – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256 GB no-description 【Display da 12,1" 120 Hz 2,5 K con protezione per gli occhi】 HONOR Pad 9 Tablet 8 GB 256 GB con design in metallo, display FullView da 12,1 pollici 120 Hz 2,5 K, con un rapporto dello schermo fino all'88%, per una visione immersiva esclusiva. Con tecnologia eye-care multipla per prenderti cura dei tuoi occhi!

【8 Altoparlanti HONOR Histen Audio】 Il layout circondato da otto altoparlanti con due altoparlanti nella parte inferiore offre un'esperienza acustica coinvolgente. Con la tecnologia di miglioramento vocale bidirezionale di HONOR, la cancellazione del rumore di fondo e il miglioramento vocale sono combinati in modo efficiente. Perfetto per le lezioni online.

【Processore Octa-Core dalle prestazioni potenti】 Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm, realizzata con processo produttivo di livello flagship, il tablet possiede caratteristiche sufficienti per l’uso quotidiano, con un’ottima fluidità per prendere appunti, disegnare, giocare e riprodurre video.

【Dotato di sistema MagicOS 7.2 (basato su Android 13)】Il potente Magic OS 7.2 rende il tablet HONOR Pad 9 facile da usare, portando intelligenza e convenienza nella vostra vita. È possibile abbinare il telefono HONOR al tablet HONOR Pad 9 tramite la condivisione di rete, sincronizzando le chiamate, le notifiche e le applicazioni sul tablet con facilità. La collaborazione tra più dispositivi e la funzione multi-finestra intelligente sono utili e migliorano l'esperienza.

【Batteria di grande capacità da 8300 mAh】La batteria da 8300 mAh supporta la riproduzione di video locali per 11 ore a piena carica, offrendo una lunga durata sia per il lavoro che per l’intrattenimento. <b>AVVISO: HONOR SuperCharge 35W e HONOR Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard non sono inclusi e vengono venduti separatamente.</b>

Honor Pad 9: caratteristiche tecniche

Questo tablet di fascia media di Honor è dotato di display IPS FullView da 12.1 pollici, risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) e sistema di protezione degli occhi. Honor Pad 9 ha infatti ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light via hardware e TÜV Rheinland Flicker Free. La prima riguarda la riduzione della luce blu dannosa, la seconda lo sfarfallio dello schermo per evitare l’affaticamento degli occhi. Infine, il Dynamic Dimming utilizza una luce dinamica per simulare il ritmo di quella naturale con variazioni minime della luminosità.ù

Honor Pad 9 implementa il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Inoltre, sono disponibili 8 GB di RAM, espandibili a 16 GB grazie a Honor RAM Turbo, che permette di utilizzare altri 8 GB di RAM virtuale, e 256 GB di spazio di archiviazione (in questo caso non espandibili).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo tablet offre una fotocamera principale con sensore da 13 MP. Dall’altro lato, è presente una fotocamera anteriore con sensore da 8 MP. Il comparto audio è invece composto da due microfoni e otto altoparlanti con Honor Histen Audio. Questa tecnologia offre la cancellazione del rumore e, tramite algoritmi proprietari, è in grado di migliorare la qualità audio.

A livello di connessioni, Honor Pad 9 include il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB di tipo C. Purtroppo non è presente lo slot per la SIM. Ciò significa che non è possibile utilizzare la connessione dati, ma soltanto quella WiFi.

Infine, Honor Pad è dotato di batteria ai polimeri di litio da 8.300 mAh con sistema di ricarica a 35 W, sistema operativo Android 13 e interfaccia proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Pad 9: l’offerta su Amazon

Come accennato, questo tablet di fascia media è disponibile ad un prezzo di listino di 349,99 euro. Su Amazon è invece possibile acquistarlo con uno sconto di 50 euro, ovvero al prezzo di 299 euro. Inoltre, spuntando la casella sul coupon dedicato, è possibile anche approfittare di un ulteriore sconto di 20 euro (da utilizzare durante il checkout). In questo modo, il prezzo finale del dispositivo sarà di soli 279 euro. Il coupon è ancora attivo per pochi giorni e sarà disponibile fino al 28 luglio 2024.

