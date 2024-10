Honor Pad 9, su Amazon l'affare è servito

Fonte foto: Honor

Honor è uno dei brand più apprezzati dai consumatori, perché ha saputo portare sul mercato dispositivi di buona fattura, dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Anche quando ci si rivolge alla fascia media del mercato, l’azienda cinese ha saputo dire la sua, con device molto interessanti, pronti a soddisfare anche gli utenti più esigenti mantenendo comunque prezzi accessibili, cosa che sicuramente non guasta

E proprio in questa fascia di prezzo va a posizionarsi l’Honor Pad 9 uno dei tablet più apprezzati dal grande pubblico, che ha una scheda tecnica equilibrata, ottima sia per l’intrattenimento che per la produttività leggera, l’ideale per "sostituire" (almeno parzialmente) un notebook in tutte quelle attività quotidiane che non richiedono di chissà quali performance.

Per le prossime ore, su Amazon si può portare a casa questo tablet a meno di 270 euro, uno sconto interessante che potrebbe fare gola a molti.

Honor Pad 9 – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Honor Pad 9: scheda tecnica

Honor Pad 9 ha un display IPS LCD da 12,1 pollici, con una risoluzione QHD (1.600×2.560 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, col tablet che è capace di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di interna, non espandibile. Non manca la Honor RAM Turbo la funzione che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva in più attingendo alla memoria di archiviazione del dispositivo.

Sul fronte delle fotocamere c’è sensore principale da 13 MP e uno frontale da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e una USB-C. Il comparto audio comprende due microfoni e otto speaker con Honor Histen, una tecnologia proprietaria che milgiora la resa sonora dei contenuti in riproduzione.

La batteria è da 8.300 mAh con ricarica cablata da 35 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MagicOS 7.2.

Honor Pad 9: l’offerta su Amazon

Di listino l’Honor Pad 9 ha un prezzo di 349,90 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si scende fino a 269,90 euro (-23%, -80 euro) uno sconto davvero interessante che permette di portare a casa un ottimo tablet a un prezzo d’occasione.

