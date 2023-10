Fonte foto: Honor

Novità in arrivo per Honor: il brand, infatti, ha appena svelato il nuovo smartphone Honor Play 50 Plus. Si tratta di un nuovo modello di fascia media che punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato nel corso degli ultimi mesi del 2023, grazie soprattutto a un rapporto qualità/prezzo molto elevato. Il dispositivo, appena svelato in Cina, potrebbe arrivare a breve anche in Italia (probabilmente con un nome differente).

Honor Play 50 Plus: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Honor Play 50 Plus ruota intorno al chip MediaTek Dimensity 6020. Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 7 nm e dotato di una CPU octa-core con 2 core Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 core Cortex-A55 da 2 GHz oltre a una GPU Mali-G57 MC2.

Questo SoC, che nella fascia bassa si difende molto bene, garantendo buone prestazioni generali, permette di utilizzare anche la connettività 5G, sempre più importante, anche per gli smartphone economici.

Ad affiancare il chip MediaTek c’è una maxi-batteria. Honor, infatti, ha integrato sotto la scocca del suo nuovo Honor Play 50 Plus una batteria da ben 6.000 mAh di capacità, con possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida da 35 W.

Un altro aspetto interessante del nuovo Honor Play 50 Plus è rappresentato dalla dotazione di memoria. Honor ci ha già abituato a lanciare smartphone di fascia bassa con tanta RAM e tanto storage, come Honor 90 Lite che, in Italia, propone 8 GB di RAM e 256 GB di storage a poco più di 200 euro (utilizzando proprio il Dimensity 6020 come chip).

Con Honor Play 50 Plus, l’azienda ha alzato ancora di più l’asticella: lo smartphone arriva sul mercato con 256 GB di storage e ben 12 GB di RAM. Questa versione, al momento, è l’unica acquistabile. Tra le specifiche troviamo anche un display LCD da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di Honor ci sono un sensore di impronte digitali laterale, una doppia fotocamera posteriore (sensore principale da 50 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel), una camera anteriore da 8 Megapixel, il jack audio da 3,5 mm e il supporto Dual SIM.

Honor Play 50 Plus arriva nei negozi con Android 13 e MagicOS 7.2. Lo smartphone ha dimensioni pari a 166,7 x 76,5 x 8,24 mm per un peso di 199 grammi. Le colorazioni sono quattro: Magic Night Black, Green, Star Purple e Streaming Silver.

Honor Play 50 Plus: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Play 50 Plus è disponibile da subito, in Cina. Lo smartphone viene commercializzato con un prezzo di 1.399 Yuan che, al cambio attuale, sono circa 180 euro. Al momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile distribuzione internazionale. Il nuovo dispositivo potrebbe, però, uscire dai confini cinesi già nelle prossime settimane (con un possibile cambio di nome e una dotazione ridotta di memoria).