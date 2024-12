Honor Magic7 arriva anche in versione RSR Porsche Design: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Honor

La gamma Honor Magic7, in arrivo a breve anche in Italia con il flagship Magic7 Pro e il mid-range Magic7 Lite, registra il debutto di un nuovo componente.

Honor, infatti, ha annunciato il lancio del nuovo Magic7 RSR Porsche Design, versione speciale del top di gamma di Honor che punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella fascia premium del mercato.

Questa versione era stata anticipata in occasione della presentazione delle versioni per il mercato cinese dei Magic7 ed entra ora in fase di commercializzazione.

Honor Magic7 RSR Porsche Design: caratteristiche

La nuova versione dello smartphone di Honor propone un design esclusivo, abbandonando il modulo circolare delle fotocamere per adottare un nuovo modulo a forma esagonale. Ci sono anche due colorazioni specifiche: la Provence Purple, ispirata alla Porsche Taycan, e la Agate Ash, che richiama una colorazione disponibile per l’iconica Porsche 911.

La scheda tecnica, invece, include un display OLED LTPO da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ci sono, inoltre, 16/24 GB di RAM e 512 GB/1 TB di storage oltre a una batteria da 5.850 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo da 100 W e alla ricarica rapida wireless da 80 W.

Lo smartphone di Honor include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con possibilità di sfruttare uno zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con MagicOS 9.0, con la possibilità di sfruttare varie funzioni AI. Lo smartphone supporta la connettività satellitare bidirezionale, tramite la costellazione di satelliti Beidou. Le dimensioni sono pari a 162,7 x 77,1 x 8,8 mm, per un peso di 228 grammi. Da segnalare anche la certificazione IP68 + IP69.

Honor Magic7 RSR Porsche Design: prezzo

Il nuovo Honor Magic7 RSR Porsche Design arriva sul mercato cinese in due configurazioni. La versione base ha 16 GB di RAM e 512 GB di storage e viene proposta con un prezzo di 7.999 yuan (pari a circa 1.050 euro). C’è poi la versione top di gamma, con ben 24 GB di RAM e 1 TB di storage, acquistabile al prezzo di 8,999 yuan (pari a poco meno di 1.200 euro).

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile variante “global” dello smartphone firmato Honor e Porsche Design. Sul mercato europeo, molto probabilmente, bisognerà accontentarsi del Magic7 Pro, in arrivo a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.