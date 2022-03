Honor Watch GS 3 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Honor ha presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2022 di Barcellona il suo Honor Watch GS 3, ambizioso smartwatch che annovera, tra l’altro, un design elegante e un aspetto dichiaratamente premium. Il dispositivo era già stato annunciato in Cina a metà gennaio e ora arriva la versione global, apparentemente identica a quella cinese.

Honor Watch GS 3 si ispira evidentemente ai classici orologi meccanici e presenta un design elegante, con un telaio in acciaio inossidabile 316L che coniuga raffinatezza e robustezza, un peso di soli 44 grammi e spessore di 10,5 mm. Tutte caratteristiche che dovrebbero rendere Watch GS 3 anche comodo, ma destinato principalmente ai polsi maschili. A questo buon design si abbina anche un ottimo schermo, una buona sensoristica e una capiente batteria oltre ad una sensoristica ai livelli degli attuali standard di mercato, in grado di monitorare sia lo sport che la salute dell’utente che lo indossa.

Honor Watch GS 3: com’è fatto

Honor Watch GS 3 ha un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 ed è impermeabile fino a 50 metri, quindi usarlo mentre si nuota non sarà un problema. Ideale anche per altri sport, Watch GS 3 supporta più di 100 modalità di allenamento ed è in grado di effettuare localizzazioni precise durante la corsa, l’escursionismo, il ciclismo, grazie al sistema GPS/GNSS integrato.

Ma non è finita, dato che lo smartwatch è anche dotato di un nuovo sensore PPG ottico per misurare la frequenza cardiaca e fornire informazioni accurate all’utente, con l’obiettivo di monitorare le condizioni di salute.

L’orologio ha anche 4 GB di spazio di archiviazione e 32 MB di memoria interna, l’NFC per i pagamenti touchless e supporta lo standard Bluetooth 5.0. La batteria, infine, è da 451 mAh e supporta la ricarica.

Non sappiamo, invese, quale chip usa Honor Watch GS 3: i precedenti modelli di Honor, quelli realizzati quando ancora la casa era un sub-brand di Huawei, erano basati sui chip Kirin A1 (della stessa Huawei). Per quanto riguarda il sisteamo operarivo, invece, c’è LiteOS di Honor.

Disponibilità e prezzo

Honor Watch GS 3 sarà disponibile in tre colori: Midnight Black, Ocean Blue e Classic Gold. Il prezzo di partenza previsto è di 229 euro.