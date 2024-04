Honor X7b 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato il nuovo Honor X7b 5G, un upgrade del precedente Honor X7b che porta il low-cost dell’azienda cinese al livello successivo, garantendo l’accesso alla rete 5G.

Intendiamoci, parliamo sempre di uno smartphone di fascia bassa, con alcune particolarità che potrebbero fare la differenza e alcune rinunce che per certi versi non sono giustificabili.

Honor X7b 5G ha un processore nuovo, più RAM, più memoria interna, un nuovo sensore per gli scatti macro e una batteria più capiente. Dall’altra parte, però, per l’obiettivo ultra-grandangolare, lo slot per le microSD e il chip per l’NFC e, soprattutto per quest’ultimo, le scelte del colosso cinese non sono molto convincenti.

Honor X7b 5G: scheda tecnica

Il nuovo Honor X7b 5G ha un display IPS LCD da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Il processore scelto da Honor è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Un bel passo avanti rispetto al precedente modello, col vecchio Qualcomm Snapdragon 680 sostituito da un chip ben più recente che, oltre al 5G porta su questo smartphone anche una maggiore potenza. Nuovo anche questo taglio di memoria, col device che guadagna 2 GB di RAM in più, più memoria interna, ma perde lo slot per la microSD.

Inoltre, con la funzione Virtual RAM è possibile guadagnare fino a un massimo di 8 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP e un sensore da 2 MP per la profondità. La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2,0). Come evidente, rispetto al precedente modello, non c’è più il sensore ultra-grandangolare da 5 MP (sicuramente insufficiente per realizzare lo “scatto perfetto“) a beneficio di quello per le macro.

Tra le connessioni ci sono il 5G, WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Sul sito del produttore non viene menzionato il chip per l’NFC presente, invece, sul modello 4G.

Cresce la batteria che arriva a 6.000 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 35 W. Infine il sistema operativo rimane Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2 e non ci sono indicazioni sull’arrivo di Android 14.

Honor X7b 5G: disponibilità e prezzo

Al momento il nuovo Honor X7b 5G ha fatto la sua comparsa sul sito ufficiale dell’azienda cinese dove è disponibile in tre colorazioni: Emerald Green, Crystal Silver e Midnight Black, anche se non è ancora possibile acquistarlo. Non ci sono nemmeno indicazioni sul prezzo che, stando ai rumor sul web, non dovrebbe essere eccessivo e, comunque, inferiore ai 300 euro.

Non è chiaro nemmeno se il device arriverà in versione global ma, probabilmente con l’inizio dei preordini, ci saranno maggiori informazioni sul destino di questo smartphone e magari anche una data d’uscita sul mercato europeo. Il precedente Honor X7b è arrivato in Italia, ad un prezzo di 199,90 euro per la versione 6/128 GB.