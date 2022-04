Honor X8 in Italia: quanto costa e a chi conviene

Honor presenta sul mercato italiano il nuovo smartphone Honor X8, che ha debuttato in Cina a metà marzo. Il design è elegante e sottile e il nuovo telefono che si colloca nella fascia medio-bassa può soddisfare le aspettative di quanti necessitano di un cellulare per telefonare, fare videochiamate e guardare video.

La scelta di Honor di offrire solo il 4G su un telefono di fascia medio-bassa è dettata dalla scelta del chip: lo Snapdragon 680, che non ha il modem 5G. Oltre a tenere il prezzo contenuto, questo chip è uno dei pochi disponibili in buona quantità in questa fascia di prezzo, a causa della ben nota crisi dei chip. Dunque l’Honor X8 rappresenta un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, scelta fondamentale quando parliamo di telefoni della fascia medio-bassa che devono affrontare una concorrenza agguerritissima e dove il cliente è tentato nella scelta anche dalla differenza di pochi euro, anche solo dieci.

Honor X8: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo del nuovo Honor X8, come già accennato, è il Qualcomm Snapdragon 680 4G. Si tratta di un chip di fascia medio-bassa, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione non espandibile. Il display è da 6,7 pollici, di tipo LCD IPS con risoluzione 1.080×2.388 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Sul retro del telefono sono presenti quattro fotocamere disposte a quadrato, che ricordano lo stile dell’iPhone: il sensore principale è da 64 MP, seguito dal sensore secondario da 5 MP, dal sensore di profondità da 2 MP e dal macro da 2 MP. Come rileviamo di solito nelle configurazioni di questo tipo, l’unico sensore realmente impegnato a fare foto sarà il principale, gli altri sono di rado realmente utili.

Sulla parte frontale del telefono troviamo in alto un foro centrale su cui è incastonato il sensore selfie da 16 MP con risoluzione video massima di 1080p.

La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica a 22,5W. La connettività, come anticipato è solo 4G, ma troviamo anche Bluetooth 5.0 e il chip NFC per i pagamenti contacless. Il sistema operativo è Android 11, con interfaccia Magic UI 4.2.

Honor X8: prezzo e disponibilità

Honor X8 è già in preordine e sarà disponibile da 21 aprile, nei colori Midnight Black e Ocean Blue al prezzo di 259,90 Euro. Si tratta di un prezzo consono alla scheda tecnica, che rende questo telefono una buona scelta per chi non ha la necessità del 5G, né di prestazioni molto elevate, ma cerca un telefono di buona qualità e di un brand affidabile.