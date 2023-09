HP, la stampante lowcost oggi costa pochissimo: offerta spaziale

Fonte foto: Amazon

Settembre è cominciato e si avvicina sempre di più il rientro in classe. Meno di due settimane al suono della prima campanella e bisogna farsi trovare pronti, non solo con i libri, i quaderni e tutto il materiale scolastico, ma anche con accessori a cui nessuno pensa, ma che alla fine diventano utilissimi durante l’anno. Stiamo parlando, ad esempio, della stampante. Quante volte capita di dover stampare una ricerca, oppure una mappa tematica, oppure semplicemente dei compiti che gli insegnanti ti assegnano su un file Word? Tantissime e avere una stampante a casa risolve tantissimi problemi. Oramai non bisogna spendere cifre enormi per una periferica multifunzione che, oltre a stampare, è anche in grado di fotocopiare e scansionare. Oggi, ad esempio, troviamo su Amazon la stampante HP Envy 6020e in offerta con uno sconto del 47% praticamente a metà prezzo e la paghi meno di 65€. Una super offerta da non farsi scappare e non a caso è una delle più vendute sul sito di e-commerce.

Questa stampante ha tutto quello che ti serve: si connette al Wi-Fi domestico e puoi mandare in stampa anche da remoto, scansiona e puoi fare fotocopie a colori, e in più puoi ottenere 3 mesi di abbonamento al servizio Instant Ink per ricevere direttamente a casa le cartucce quando stanno per terminare. Una promo completa per un prodotto affidabile e molto utile in questo periodo dell’anno.

HP Envy 6020e

Stampante HP Envy 6020e: caratteristiche e funzionalità

Una stampante economica, ma che svolge egregiamente il suo lavoro. E lo dimostra il bollino "Scelta Amazon" che troviamo sul sito di e-commerce e che solitamente viene riservato solamente a quei dispositivi che rispecchiano alcuni requisiti di qualità ben precisi. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

HP Envy 6020e è una stampante multifunzione che, oltre a stampare, scansiona ed effettua le fotocopie, anche a colori. La qualità della stampa è molto elevata ed è dotata di quattro cartucce. Oltre alle classiche stampa su fogli A4, la periferica permette di stampare anche sulla carta fotografica in alta risoluzione. La stampante può connettersi anche alla rete Wi-Fi domestica e la puoi gestire da remoto, mandando in stampa direttamente dallo smartphone. Una funzione utilissima soprattutto in un periodo in cui con il telefono facciamo praticamente di tutto.

Per utilizzare al meglio la stampante è necessario iscriversi alla piattaforma HP+ dove puoi ottenere un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink, il servizio di HP che ti permette di ricevere le cartucce direttamente a casa. Le dimensioni della stampante sono piuttosto contenute e la puoi posizionare comodamente sulla scrivania.

Stampante HP Envy 6020e: offerta e prezzo Amazon

Offerta speciale con super sconto. Oggi la stampante multifunzione HP è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% a un prezzo di 63,99€. Grazie alla promo disponibile in questi giorni per il ritorno a scuola la si paga il minimo storico e il miglior prezzo web. Non approfittarne è un grosso errore. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente ha tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo tipo. La consegna è velocissima e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, sicuramente prima dell’inizio della scuola.

HP Envy 6020e