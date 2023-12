HP Victus, il prezzo crolla verticalmente: sconto mai vista prima

Fonte foto: fantasticstudio/123RF

Per giocare con la miglior risoluzione possibile e a qualsiasi titolo, non bisogna per forza di cose avere una console. Anzi. La soluzione migliore è dotarsi di un ottimo PC da gaming che, oltre per giocare, puoi anche utilizzare per tantissime altre attività: dal foto editing, al lavoro fino alla visione di film e serie TV. I computer da gaming negli ultimi anni hanno visto il loro prezzo scendere notevolmente ed è proprio caso di questo HP Victus disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando di un laptop con prestazioni top: schermo con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, processore di ultimissima generazione e scheda grafica dedicata. Insomma, un computer con prestazioni superiori anche alla PS5 e alla Xbox Series X.

Computer portatile da gaming che oggi trovi anche a un prezzo che non si era mai visto. Il merito è dello sconto esagerato del 37% che ti permette di risparmiare più di 500 euro sul prezzo consigliato. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione unica da non farsi scappare.

HP Victus 16-r0002sl

HP Victus 16-r0002sl: le caratteristiche tecniche

Un computer con pochi eguali sul mercato. Non solo perché assicura prestazioni grafiche incredibili con qualsiasi videogame, ma si rivela utilissimo anche nella vita di tutti i giorni. Lo puoi utilizzare per le riunioni di lavoro, per lavorare sulle presentazioni, oppure per il montaggio video. Il merito è della scheda tecnica, a partire dal processore Intel Core i5-13500H, con a supporto 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Da top di gamma anche la scheda gratica Formidabile poi la scheda grafica: a bordo trovi la Nvidia Geforce RTX 4050 da 6GB GDDR6 che supporta qualsiasi videogame alla massima risoluzione, anche i più recenti.

Il display è da 16.1" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Un valore elevatissimo e che ti permette di giocare al meglio soprattutto con gli sparatutto, dove è necessaria la massima fluidità. Per il lavoro quotidiano trovi anche una webcam per le videochiamate e un ottimo sistemo audio, che comprende anche un microfono integrato.

HP Victus 16-r0002sl: prezzo e offerte su Amazon

Offerta straordinaria. Oggi trovi il computer portatile HP Victus in offerta con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 949,99 euro. Uno sconto mai visto prima e che ti fa risparmiare 550 euro sul prezzo di listino. Potrai anche pagarlo a rate attivando la finanziaria Cofidis. Avrai tutto il tempo di testarlo, visto che la restituzione è stata prorogata al 31 gennaio 2024. Quindi, puoi pensare di regalarlo senza il problema della restituzione. Cosa volere di più?

