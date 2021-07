Huawei annuncia un nuovo Smart TV di fascia alta: come sarà

I fan del brand Huawei attendono con trepidazione il 29 luglio: è il giorno in cui, finalmente, il colosso cinese mostrerà al mondo il suo nuovo smartphone top di gamma Huawei P50. Ma non solo quello, visto che l’azienda ha annunciato tramite il social cinese Weibo che presenterà anche altri prodotti, tra cui una interessantissima smart TV di alta gamma: la Huawei Smart Screen V75 Super.

Due saranno le caratteristiche distintive di questo televisore smart: l’adozione della tecnologia mini LED e il sistema operativo HarmonyOS 2.0. Entrambe le caratteristiche erano prevedibili: i mini LED sono la novità del 2021 e sempre più produttori stanno presentando nuovi modelli basati su questa promettente tecnologia, mentre HarmonyOS è una scelta obbligata per Huawei, visto il ben noto ban americano che le impedisce di usare il sistema operativo Android TV. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sempre su Weibo, infine, i modelli di smart TV potrebbero essere due e non uno: il secondo sarebbe Huawei Smart Screen V98 Super, ma Huawei non lo ha ancora annunciato ufficialmente.

Huawei Smart Screen V75 Super: le caratteristiche

Le informazioni diffuse da Huawei tramite il suo canale Weibo in merito al nuovo smart TV da 75 pollici sono molto poche, ma significative. Sappiamo per certo che Huawei Smart Screen V75 Super sarà costruito con un pannello da ben 46.080 mini LED (che Huawei chiama con il nome commerciale di “SuperMiniLED“).

Si tratta di un valore molto elevato, che dovrebbe garantire una estrema definizione anche a risoluzione 4K e una elevata modularità nell’illuminazione, visto che i mini LED possono essere spenti per creare il nero e più mini LED ci sono, più è possibile creare un contrasto tra nero e bianco o colore senza generare aloni. Dati come la luminosità massima o il rapporto di contrasto, però, non sono stati ancora resi noti.

Interessante sarà anche il comparto audio, realizzato dalla francese Devialet specializzata in prodotti home cinema di alta qualità. Il poster di annuncio di Huawei Smart Screen V75 Super parla di un non meglio precisato suono Devialet “a 20 unità“, ma bisognerà poi vedere se con questa definizione si Huawei intende la presenza di 20 speaker (improbabile) o di 20 punti di diffusione del suono (più probabile). In ogni caso possiamo dare per certi che si tratterà di un comparto sonoro di alto livello.

Huawei Smart Screen V75 Super: HarmonyOS 2.0

HarmonyOS sulle smart TV non è una novità, ma sarà molto interessante vederlo all’opera su una televisione top di gamma, che avrà certamente un processore molto potente, molta memoria RAM e un grande spazio di archiviazione. Cioè le caratteristiche tecniche ideali per far girare qualunque sistema operativo.

Sulla Huawei Smart Screen V75 Super, quindi, potremo vedere la migliore implementazione di HarmonyOS fino ad oggi e, di conseguenza, potremo capire le reali potenzialità di questo OS alternativo ad Android TV di Google.