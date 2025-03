Huawei Pocket 3, cosa sappiamo del nuovo smartphone foldable

Fonte foto: Huawei

Il panorama degli smartphone pieghevoli si prepara ad accogliere un nuovo modello. Richard Yu, CEO della divisione mobile di Huawei, ha recentemente anticipato il debutto, previsto per la prossima settimana, del primo dispositivo equipaggiato con HarmonyOS NEXT.

Sebbene l’azienda mantenga un velo di mistero sul prodotto specifico, numerosi indizi suggeriscono che si tratti proprio del tanto atteso Huawei Pocket 3, l’ultima evoluzione del suo smartphone pieghevole a conchiglia. Questo lancio segnerebbe un momento cruciale per Huawei, rappresentando il debutto ufficiale del suo sistema operativo proprietario al 100%, concepito come una vera e propria alternativa ad Android.

Huawei Pocket 3: come sarà

Le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, corroborate da fonti come il noto leaker Digital Chat Station, delineano un quadro piuttosto preciso di quello che dovrebbe essere il Huawei Pocket 3. Dal punto di vista del design, il nuovo pieghevole si distinguerebbe significativamente dal suo predecessore Huawei Pocket 2 (in foto di apertura).

Pur mantenendo il formato a conchiglia, abbandonerebbe il tradizionale rapporto d’aspetto allungato per mostrare, una volta aperto, un display interno da 6,28 pollici con un rapporto di 3:2. Questa scelta progettuale, inedita per la serie Pocket e simile a quella di un tablet compatto, comporterebbe un notevole cambiamento nell’estetica generale del dispositivo.

Oltre allo schermo interno ci sarà un display esterno più piccolo, con una diagonale di 3,48 pollici. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di una fotocamera principale con una risoluzione di 50 MP, dotata di un sensore di dimensioni generose per ottenere scatti di elevata qualità.

Un elemento degno di nota, che farebbe ben sperare sulla durabilità del dispositivo, sarebbe la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere, sebbene al momento i dettagli specifici non siano ancora noti.

Ulteriori dettagli emersi includono la possibilità di una scocca più sottile, più piccola e più leggera rispetto al modello precedente, oltre a un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato lateralmente. Il nome in codice interno del dispositivo dovrebbe essere “Verde“.

HarmonyOS NEXT: la vera alternativa ad Android

Il Huawei Pocket 3 non sarebbe solamente un nuovo smartphone pieghevole, ma rappresenterebbe soprattutto la vetrina per il debutto ufficiale di HarmonyOS NEXT. Questo sistema operativo segna un punto di svolta fondamentale per Huawei, sancendo la sua completa indipendenza dal mondo Android.

A differenza delle precedenti versioni di HarmonyOS, che mantenevano una base Android, HarmonyOS NEXT è un sistema operativo completamente proprietario, basato sul microkernel Huawei e sul compilatore Ark. Questa architettura implica una netta rottura con il passato, con la conseguente impossibilità di installare applicazioni Android, nemmeno tramite file APK.

Nonostante le differenze strutturali, HarmonyOS NEXT si presenta esteticamente e funzionalmente simile alla precedente versione, pur introducendo significative migliorie. Tra queste, spiccano un nuovo motore fisico per animazioni più ricche, maggiori opzioni di personalizzazione e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Pangu di Huawei.

L’obiettivo di Huawei è di creare un ecosistema unificato tra i suoi diversi dispositivi, dai telefoni ai tablet, dagli indossabili alle cuffie. L’azienda cinese ha dichiarato che sono già disponibili circa 15.000 applicazioni e servizi ottimizzati per il nuovo sistema operativo, un aspetto cruciale per poter competere con le piattaforme esistenti.

Al momento, il lancio di HarmonyOS NEXT è previsto inizialmente solo per il mercato cinese.