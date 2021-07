Huawei P50: come saranno le fotocamere

Se c’è uno smartphone top di gamma 2021 che si aspetta da troppo tempo questo è sicuramente Huawei P50/P50 Pro/P50 Pro+, che come ormai è ben noto a tutti non è ancora arrivato a causa delle difficoltà di Huawei dovute al ban commerciale imposto dall’amministrazione Trump (poi confermato da quella Biden).

Il modello non arriva, ma le indiscrezioni sì e hanno a che fare con uno degli aspetti fondamentali di questa gamma di telefoni: le fotocamere. Da anni, infatti, i top di gamma di Huawei sono dei punti di riferimento per qualità fotografica e tutti si aspettano che lo saranno anche i nuovi P50. Anche perché Huawei, rivelando il design del P50, ha confermato in modo diretto che la collaborazione con Leica per le lenti continua anche quest’anno. Da un ultimo leak, invece, arrivano notizie sui sensori delle fotocamere di Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+. Sensori che saranno 3 su Huawei P50 e 4 su Huawei P50 Pro e 50 Pro+.

Gamma Huawei P50: le fotocamere

La notizia proviene da Twitter, dove il leaker Rodent950 ha comunicato a tutti il setup completo del comparto fotografico di tutti i modelli della gamma P50.

Huawei P50, se le informazioni si riveleranno corrette, avrà un sensore primario Sony IMX 707Y da 1/1.18" molto grande e luminoso, un grandangolo con sensore Sony IMX 600 da 1/1.74" e un teleobiettivo con sensore OmniVision OV08A10 da 8 MP.

Huawei P50 Pro avrà un Sony IMX 707Y, un OmniVision OV64A da 1/1.34" per il grandangolo e un sensore ancora non noto per lo zoom ottico periscopico da 5X.

Huawei P50 Pro+, infine, avrà ancora il Sony IMX 707Y, l’OmniVision OV64A per il grandangolo, un teleobiettivo 3X e uno zoom periscopico da 10X.

Gamma Huawei P50: quando esce

La gamma Huawei P50 la si aspetta da mesi: le prime ipotesi parlavano infatti di marzo 2021. Le ultime indiscrezioni, invece, parlano del 29 luglio ma, onestamente, nulla su questo smartphone può essere dato più per certo.