Huawei FreeClip, disponibile la nuova colorazione Rose Gold

Le Huawei FreeClip sono disponibili in una nuova elegante finitura Rose Gold che impreziosisce ulteriormente questo dispositivo, rendendolo ancora più particolare

Fonte foto: Huawei

Dopo l’annuncio ufficiale di qualche settimana Huawei ha confermato ufficialmente l’arrivo di una nuova colorazione per i suoi auricolari Huawei FreeClip, ora disponibili anche in versione Rose Gold.Questa nuova versione mantiene inalterate tutte le specifiche tecniche del modello classico e si distinguono esclusivamente per questa sfumatura di rosa impreziosita da sottili riflessi dorati, che rendono ancora più elegante questo prodotto.

Huawei FreeClip: scheda tecnica

Le Huawei FreeClip sono auricolari open-ear, con l’esclusivo design caratterizzato dal Comfort Bean, dalla Acoustic Ball e dal C-bridge.

Il Comfort Bean è stato sviluppato con una forma ergonomica che segue le curve dell’orecchio. L’Acoustic Ball è la parte che si infila dentro l’orecchio ed è progettata per garantire massimo comfort anche dopo un utilizzo prolungato; qui dentro ci sono i driver dual-magnet ad alta sensibilità da 10,8 mm. Il C-bridge è l’anello flessibile che collega le due parti delle cuffiette e ne consente la massima aderenza all’orecchio.

Grazie a questa forma particolarissima, queste cuffiette sono intercambiabili e hanno canali audio autoadattivi, perciò possono essere indossate senza distinguere tra destra e sinistra.

Per quanto riguarda l’audio, troviamo la piena compatibilità coi codec ad alta risoluzione tra cui SBC, AAC e L2HC 2.0 (sviluppato da Huawei) che deve essere necessariamente utilizzato con device con sistema operativo HarmonyOS 4.

Tra le varie funzioni a bordo, c’è la Modalità di cancellazione del rumore per le chiamate (AI Crystal-Clear Call) che permette agli auricolari di sfruttare i microfoni a bordo e gli algoritmi AI dell’azienda cinese per rilevare la voce durante le chiamate e isolarla dai rumori dell’ambiente circostante.

Questo prodotto ha il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) che permette di collegarlo al proprio smartphone e, tramite l’app AI Life, è possibile gestire le varie impostazioni del device e accedere all’equalizzatore.

Altra particolarità sono i controlli touch che permettono all’utente di gestire la riproduzione dei brani e rispondere alle chiamate semplicemente sfiorando il Comfort Bean, la Acoustic Ball o il C-bridge.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni di Huawei, questi device garantiscono circa 8 ore di riproduzione (per i soli auricolari) che salgono fino a 36 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Infine, le sole cuffiette, sono certificate IP54 e sono dunque in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeClip: prezzo e disponibilità

Le Huawei FreeClip nella nuova colorazione Rose Gold sono disponibili sullo store ufficiale al prezzo suggerito di 199 euro ma, fino al 28 gennaio, si possono acquistare 169 euro approfittando dello sconto di 30 euro dell’offerta lancio.

Questa terza colorazione si affianca a quella Black e a quella Purple, già presentate in precedenza e comunque disponibili sul sito sempre a 199 euro.