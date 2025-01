Fonte foto: Huawei

Huawei continua a considerare importante il mercato italiano: da questa settimana, infatti, sono disponibili in Italia tre nuovi smartphone con EMUI. Si tratta del pieghevole Huawei Mate X6 e dei nuovi Huawei Nova 13 e 13 Pro, modelli già annunciati sul finire dello scorso anno in versione global e ora acquistabili anche nel nostro mercato.

Questi tre dispositivi non hanno il 5G, come già avvenuto per il Huawei Pura 70. L’azienda, inoltre, non ha fornito dettagli sul chip utilizzato (si tratta, in ogni caso, di un chip della gamma Kirin). A completare la gamma di novità di Huawei per il mercato italiano ci sono anche le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro 4.

Huawei Mate X6: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Huawei Mate X6 è uno smartphone pieghevole, con design a libro, ed è dotato di un display pieghevole con pannello LTPO OLED caratterizzato da una diagonale di 7,93 pollici e da risoluzione di 2.240 x 2.440 pixel. C’è poi un display esterno, che consente di utilizzare lo smartphone anche da chiuso, con pannello LTPO OLED da 6,45 pollici.

Lo smartphone ha 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.110 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 86 W e alla ricarica wireless da 50 W. C’è la certificazione IPX8 mentre il sistema operativo è EMUI 15 con la possibilità di sfruttare la funzione Live Multi-Task per gestire tre app in contemporanea.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.4 – f/4.0, sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel e con un teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel con uno zoom ottico 4x.

C’è poi una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e una “cover camera”, posizionata vicino al display esterno, sempre da 8 Megapixel. Lo smartphone pesa 239 grammi ed ha uno spessore di 4,6 mm da aperto e di 9,99 mm quando il display principale è piegato.

Il nuovo Huawei Mate X6 è acquistabile da subito in Italia. Le colorazioni disponibili sono due (la Black e la Red). Il prezzo di listino è fissato in 1.999 euro.

Huawei Nova 13 e 13 Pro: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire la gamma di Huawei ci sono anche i nuovi smartphone Nova, che arrivano sul mercato con il sistema operativo EMUI 14.2 (con futuro aggiornamento a EMUI 15). Il primo è il Huawei Nova 13 con display OLED da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, con potenza di ricarica di 100 W. Il comparto fotografico è molto basilare, con due sensori posteriori (uno principale da 50 Megapixel e uno ultra-grandangolare da 8 Megapixel) e una fotocamera anteriore da 60 Megapixel.

Il Huawei Nova 13 Pro ha un display LTPO OLED da 6,76 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è disponibile in un’unica configurazione, con 12 GB di memoria RAM e con 512 GB di storage. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ed anche in questo caso c’è la ricarica rapida con potenza di 100 W.

Il modello Pro ha un comparto fotografico molto più completo rispetto alla versione base. In questo caso, infatti, abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (f/1.4 – f/4.0), un sensore teleobiettivo da 12 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Ci sono due fotocamere anteriori: una da 60 Megapixel Megapixel e una da 8 Megapixel (specifica per i ritratti).

Ecco i prezzi di lancio:

Huawei Nova 13 – 549 euro , con possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Bianco

, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Bianco Huawei Nova 13 Pro – 699 euro, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Verde

Huawei FreeBuds Pro 4: caratteristiche e prezzo

Tra le novità di Huawei in arrivo in Italia ci sono anche le Huawei FreeBuds Pro 4. Si tratta di cuffie true wireless di tipo in-ear (con la particolarità degli inserti in memory foam) che rappresentano il primo prodotto dell’azienda ad arrivare sul mercato con il brand Huawei Sound.

Tra le caratteristiche troviamo il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, con un miglioramento del 30% rispetto alla generazione precedente. C’è anche la funzione AI Call Noise Cancellation che, durante le chiamate, può eliminare il rumore di fino a 100 dB oltre a poter eliminare il rumore del vento, fino a 10 m/s.

Gli auricolari utilizzando il Bluetooth 5.2 con anche la possibilità di sfruttare codec lossless come LDAC e L2HC 4.0. L’autonomia arriva a 7 ore di utilizzo con una sola carica oppure a 33 ore considerando anche il contributo della custodia. C’è la certificazione IP54.

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 4 sono acquistabili da subito in Italia con un prezzo di 199 euro.