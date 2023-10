Huawei FreeBuds Pro 3, ufficiali in Italia: quanto costano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo l’uscita ufficiale sul mercato cinese, Huawei ha presentato anche per i consumatori italiani nuovi auricolari FreeBuds Pro 3.

Il prodotto è identico in entrambi i Paesi e tra le caratteristiche spicca sicuramente il nuovo processore Kirin A2 che ha il compito di gestire anche la Cancellazione attiva del rumore e l’Audio Spaziale che, stando a quanto dichiarato da Huawei, sono migliorati rispetto alle precedenti FreeBuds Pro 2.

Huawei FreeBuds Pro 3: scheda tecnica

I Huawei FreeBuds Pro 3 sono auricolari in-ear, con driver dinamici da 11 mm, con risposta in frequenza 14-48.000 Hz.

Tra le prime particolarità di questo prodotto, la piena compatibilità con i diversi codec ad alta risoluzione tra cui LDAC e L2HC 2.0 (quello proprietario di Huawei). Chiaramente, per questo secondo codec e per sfruttarne al massimo le potenzialità bisogna accoppiare i Huawei FreeBuds Pro 3 con un device dell’azienda cinese con sistema operativo HarmonyOS 4. Le cuffie sono inoltre certificate HWA e Hi-Res Audio.

Il processore Kirin A2 esegue la Cancellazione attiva del rumore (ANC) tramite l’algoritmo Intelligent ANC 3.0 e i tre microfoni installati sulle cuffie. Secondo Huawei il nuovo ANC è più efficace del 50% rispetto a quello del precedente modello. Stesso discorso per la modalità per eliminare il fruscio del vento, in grado di cancellare circa l’80% del rumore.

La modalità Silent Call 2.0, sfrutta la conduzione ossea (che permette di ascoltare l’audio attraverso le vibrazioni delle ossa del cranio) ed è in grado di riconoscere la voce dell’utente che le indossa, adattando in automatico (per quello specifico profilo) la riduzione dei rumori ambientali.

A bordo dei Huwaei FreeBuds Pro 3 c’è anche l’HD Spatial Audio 2.0, che grazie alle potenzialità del chip Kirin A2, consente di simulare un sistema audio surround di buon livello.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 6,5 ore di per i soli auricolari e sale fino a 31 ore utilizzando anche la custodia (ovviamente senza ANC). Attivando la cancellazione attiva del rumore si scende a 5 ore per gli auricolari e a 23 con la custodia di ricarica.

Per caricare il dispositivo si può utilizzare la porta USB-C sul case oppure un caricatore wireless. Per caricare completamente gli auricolari sono necessari 40 minuti, per la custodia 60 minuti via USB e 150 minuti wireless.

Solo per le cuffie abbiamo la certificazione IP54, che attesta la loro resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds Pro 3: prezzo e disponibilità

I nuovi Huawei FreeBuds Pro 3 sono ufficialmente disponibili anche in Italia in tre colori: Ceramic White, Green e Silver Frost e possono essere acquistati sul sito ufficiale di Huawei al prezzo consigliato di 199,90 euro. Come accaduto per il precedente modello, probabilmente, già dalle prossime settimane arriveranno anche su Amazon.

Inoltre fino al 13 novembre, aggiungendo 19,90 euro al prezzo dei FreeBuds 3 Pro e possibile acquistare anche Huawei Band 8, il fitness watch dell’azienda.