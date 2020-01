Huawei, gli smartphone che non riceveranno la EMUI 10

18 Gennaio 2020 - Il rilascio dell’interfaccia utente EMUI 10, collegata al nuovo sistema operativo Android 10, sui dispositivi Huawei e Honor dovrebbe essere completata, a detta dell’azienda cinese, entro la fine di marzo 2020. Alcuni device, però, resteranno tagliati fuori dall’aggiornamento e non riceveranno mai EMUI 10.

Per ammissione della stessa Huawei, che ha sostanzialmente tolto ogni speranza ai possessori di alcuni modelli di smartphone (anche recenti, per quanto riguarda quelli del brand Honor). Secondo Huawei, infatti, molti dei suoi smartphone non hanno specifiche hardware sufficienti a far girare in maniera ottimale la nuova interfaccia e il nuovo sistema operativo. E questo, al netto di eventuali scelta commerciali da parte delle aziende che a volte scelgono volutamente di non aggiornare alcuni device, la dice lunga su quanto sia importante l’ottimizzazione del software per uno smartphone: basti pensare che, ad esempio tra i Pixel di Google, ci sono dispositivi di gran lunga meno potenti di quelli Huawei/Honor esclusi dall’aggiornamento.

Huawei/Honor: quali device non saranno aggiornati a EMUI 10

La lista di smartphone che non verranno aggiornati a EMUI 10 e Android 10 contiene sette certezze e un dubbio: l’Honor Play. Per quest’ultimo dispositivo al momento Huawei né conferma né smentisce la possibilità che riceva l’aggiornamento. Qualora dovesse riceverlo, ciò non avverrebbe comunque prima di marzo di quest’anno ma, in ogni caso, Huawei garantirà ancora gli aggiornamenti di sicurezza fondamentali a proteggere questi device. Gli smartphone che invece certamente non riceveranno EMUI 10 e Android 10 sono:

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Y9 (2019)

Huawei P20 Lite

Perché questi smartphone non riceveranno EMUI 10

Huawei ha ricevuto diverse richieste di chiarimento su quali smartphone non saranno aggiornati e, soprattutto, sul perché. A tutte le richieste l’azienda ha risposto in modo simile: “Ci dispiace informarla che EMUI 10 / Android 10 non saranno disponibili sul suo device a causa di limiti hardware poiché richiedono specifiche hardware superiori per ottenere performance ottimali“. Quasta risposta, purtroppo, seppellisce ogni residua speranza dei possessori degli smartphone inseriti nella lista di quelli che non vedranno mai il nuovo sistema operativo e la nuova interfaccia.