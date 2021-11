Huawei MateBook E 2022: il nuovo laptop 2 in 1 con Windows 11

Huawei ha ufficializzato MateBook E 2022, il nuovo laptop 2 in 1 con Windows 11 con cui l’azienda cinese mostra chiaramente l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al recente Surface Pro 8 di Microsoft, forte di un prodotto altamente flessibile come un convertibile e del recente OS Windows 11.

Huawei MateBook E 2022 ha delle caratteristiche tecniche interessanti, ma il suo punto di forza è senz’altro il display: non sono molti i laptop sul mercato che possono vantare uno schermo di tipo OLED, quindi il neonato di Huawei ha un importante vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Il nuovo 2 in 1 di Huawei non arriva al chilo di peso (907 grammi) e supporta la penna Huawei M-Pencil di seconda generazione, oltre alla tastiera rimovibile di Huawei. Potenza e flessibilità insomma sono i due termini che meglio sintetizzano la nuova proposta di Huawei, con la speranza che MateBook E 2022 possa essere proposto presto anche in Europa.

Huawei MateBook E 2022, com’è fatto

Huawei MateBook E 2022 possiede uno schermo da 12,6 pollici e da 400 nit di luminosità massima, con tecnologia OLED, risoluzione di 600 x 1.600 pixel, fattore di forma di 16:10 e occupa il 90% della superficie. Due le opzioni messe a disposizione da Huawei per quanto riguarda il chip: si può scegliere tra Intel Core i5-1130G7 e Core i7-1160G7 entrambi appartenenti alla undicesima generazione, quindi i più recenti prodotti da Intel, ed entrambi con scheda grafica integrata Intel Xe.

In termini di memorie Huawei MateBook E 2022 offre fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e fino a 512 GB di spazio di archiviazione attraverso un SSD PCIe NVMe. Non manca nulla in fatto di connettività: ci sono sia il Bluetooth 5.1 che il Wi-Fi 6, insieme ad un ingresso Thunderbolt 4 e uno per il jack audio da 3,5 mm. Huawei MateBook E 2022 possiede due fotocamere, una da 8 MP per le videochiamate e una sul retro da 13 MP. Ci sono quattro altoparlanti per l’ascolto stereo dei contenuti multimediali, e una batteria da 42 Wh con il supporto alla ricarica rapida da 65 watt, il che garantisce di recuperare il 54% della carica in mezz’ora e di ottenere una ricarica completa in un’ora e mezza.

Huawei MateBook E 2022, quanto costa

Il prezzo d’attacco per la Cina di Huawei MateBook E 2022 è di 5.999 yuan per la variante con Intel Core i5 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, ossia l’equivalente di 830 euro. Se a parità di chip si preferisce un quantitativo maggiore di memorie, 12+512 GB, vanno messi in conto l’equivalente di 970 euro, mentre per la variante con Intel Core i7 con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD occorrono 7.999 yuan, oltre 1.100 euro.

Non è ancora chiaro se Huawei MateBook E 2022 sarà commercializzato al di fuori della Cina, ma se dovesse farlo è facile immaginare prezzi più elevati a causa della tassazione maggiore e dei più alti costi di logistica. Inutile quindi illudersi che se dovesse arrivare sarà proposto ai prezzi cinesi convertiti in euro.