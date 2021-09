Nuovi Microsoft Surface: come sono e quanto costano

Diversi i prodotti annunciati ieri da Microsoft in un evento dedicato alla linea Surface. Oltre però a Surface Pro 8, Laptop Studio e Go 3, Microsoft ha pure annunciato il Surface Duo 2, un aggiornamento allo smartphone dual screen che a Redmond considerano l’alternativa più credibile ai pieghevoli.

Microsoft Surface Duo 2 punta su due display OLED a 90 Hz da 5,8" ciascuno separati da una cerniera, con una diagonale complessiva (considerando quindi anche la cerniera) di 8,3 pollici. Il passaggio generazionale porta con sé il chip 5G Snapdragon 888 di Qualcomm, 8 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione, tre fotocamere posteriori da 12 MP con ultra grandangolo e teleobiettivo 2x, batteria da 4.459 mAh con ricarica rapida anche wireless e un peso che non può che essere generoso (284 grammi). Purtroppo non arriverà in Italia, almeno inizialmente; in Francia i prezzi partono da 1.599 euro per 128 GB. Arriveranno invece in Italia gli altri Surface: eccoli.

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro 8 è stato annunciato come il due in uno oggi più potente sul mercato. Merito dei processori Intel Core di undicesima generazione, affiancati da RAM fino a 32 GB e fino a 1 TB di spazio di archiviazione in versione Wi-Fi, mentre i modelli con LTE possono fare affidamento anche sugli SSD rimovibili da 128 o 256 GB.

Importanti novità per il display PixelSense Flow da 13" che ottiene la frequenza di aggiornamento a 120 Hz con temperatura colore adattiva, e che può interfacciarsi con la nuova penna Surface Slim Pen 2, ancora più efficace per professionisti e creativi: la novità principale è rappresentata dai nuovi motorini per la vibrazione che secondo Microsoft sono in grado di restituire la sensazione di una penna “vera" che scorre su carta, anche durante l’utilizzo nelle applicazioni più famose come Photoshop.

Fino a 16 ore di autonomia, comunque viene ricaricata quando viene inserita nell’apposito incavo ricavato nella tastiera e Surface Pro 8 viene chiuso. Il nuovo due in uno arriva in Italia a inizio 2022 ad un prezzo ancora ignoto, ma in USA il listino parte da oltre 1.000 dollari.

Microsoft Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio è un ibrido tra un tablet e un laptop. Come Pro 8, anche Laptop Studio arriva con Windows 11 di fabbrica, un display touch da 14,4" a 120 Hz compatibile con la Surface Slim Pen 2, due porte USB 4, batteria da 58 Wh e processori Intel Core i5 o i7 di 11esima generazione, fino a 32 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione. Tre modalità di utilizzo previste: Laptop, Stage e Studio, che possono essere alternate grazie alla cerniera sviluppata da Microsoft.

Surface Laptop Studio arriva in Italia a inizio 2022 a un prezzo ancora ignoto. In USA parte da oltre 1.500 dollari.

Microsoft Surface Go 3

Surface Go 3 migliora di parecchio rispetto al passato: prestazioni su del 60% grazie ai chip Intel Core di decima generazione, ma è disponibile anche un Intel Pentium Gold 6500Y dual-core come opzione “base". Microsoft ha annunciato lo sviluppo di una modalità specifica per i bambini, e consente di creare più profili utente, il che lo rende perfetto per l’uso condiviso in una famiglia.

Microsoft Surface Go 3 arriva in Italia dal 5 ottobre 2021 con un listino a partire da 449 euro.