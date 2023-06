Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s disponibili in Italia: quanto costano

Huawei aggiorna ancora l’apprezzata gamma di laptop MateBook con il lancio sul mercato italiano di due nuovi modelli: prendono il via le vendite dei nuovi MateBook 16s e MateBook X Pro, ora disponibili in versione 2023. Entrambi i nuovi notebook di casa Huawei hanno processori Intel Core di 13° generazione oltre che su di un comparto tecnico completo, finiture premium e la certificazione Intel Evo. Il 16s è più orientato alla produttività, caratterizzandosi come una vera e propria workstation, mentre X Pro è il nuovo top di gamma che punta ad offrire ottime prestazioni, con una scocca leggerissima, in mobilità.

Le specifiche dei nuovi notebook Huawei

Il nuovo Huawei MateBook 16s 2023 diventa uno dei modelli di riferimento della gamma Huawei grazie alla presenza del potente processore Intel Core i9-13900H con TDP fino a 60W e con un’architettura ibrida a 14 Core (6 Performance Core e 8 Efficiency Core) e 20 Thread. In turbo, il processore è in grado di spingere la frequenza di clock fino a 5 GHz.

Il notebook arriva in un’unica configurazione hardware, con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD e un display da 16,1 pollici con risoluzione 2K e rapporto tra le dimensioni di 3:2. A gestire il comparto grafico c’è la GPU integrata Intel Iris Xe.

Da notare una batteria da 84 Wh ed una dotazione di porte completa con 2 USB-A, 2 USB-C di cui una Thunderbolt 4 e 1 HDMI. C’è anche il jack da 3,5 mm. Nonostante le dimensioni abbondanti, il notebook pesa 1,99 chilogrammi.

L’offerta di notebook Huawei ha, inoltre, un nuovo top di gamma: il Huawei MateBook X Pro 2023. Il laptop, pensato per la portabilità ma senza trascurare le prestazioni, grazie al processore Intel Core i7-1360P. Anche in questo caso c’è l’architettura ibrida di Intel con 12 Core complessivi (4 Performance e 8 Efficiency) e la GPU integrata Iris Xe.

Il processore è affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il display è da 14,2 pollici con risoluzione 2K e rapporto tra le dimensioni di 3:2. La batteria è da 60 Wh e ci sono due porte USB-C oltre a due Thunderbolt 4. C’è anche il jack da 3,5 mm. Il notebook pesa appena 1,26 chilogrammi ed è disponibile nell’unica variante Ink Blue-Premium Edition.

I prezzi in Italia dei nuovi MateBook

Entrambi i nuovi MateBook di casa Huawei sono ordinabili in Italia. Il MateBook 16s è disponibile con un prezzo di listino di 1.799,90 euro mentre il MateBook X Pro è disponibile con un listino di 2.199,90 euro. Effettuando l’acquisto tramite lo store di Huawei è possibile accedere ad una promozione lancio con vari bonus in omaggio (per il 16s c’è il MatePad 11 mentre per X Pro c’è il MatePad Paper). C’è anche la possibilità di ottenere uno sconto extra con il trade-in. I due laptop saranno commercializzati anche da rivenditori terzi.