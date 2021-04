Huawei presenta i nuovi laptop e router per smart working e DaD

Nuovi laptop e router, tutti con un occhio di riguardo allo smart working e alla DaD. È questa la scelta di Huawei che oggi ha annunciato i nuovi dispositivi pensati appositamente per quegli utenti che hanno deciso di rinnovare i propri strumenti in modo da affrontare al meglio, per scelta o per necessità, gli impegni di lavoro e di studio da casa.

Laptop dal grande schermo, per venire incontro a tutte le esigenze di chi trascorre molte ore davanti allo schermo, e prestazioni di rilievo, così come router dalle performance elevate e dagli standard più recenti, tra cui il supporto al Wi-Fi 6 (qui tutti i vantaggi di questo standard), sono tra le proposte della casa di produzione cinese per venire incontro alle esigenze di giovani studenti e lavoratori con necessità di avere sempre a disposizione i propri strumenti anche in contesti di mobilità, dalla casa alle trasferte. Huawei propone di rinnovare il proprio equipaggiamento migliorandone le capacità, combinando proposte in grado di adattarsi a ogni scenario per un’esperienza di alto livello.

Matebook D15 e Matebox X Pro 2021, i nuovi laptop di Huawei

Huawei MateBook D15 è il primo dei laptop appena presentati, con processore Intel Core di 11esima generazione, schermo da 15 pollici FullHD con antiriflesso IPS e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per non affaticare la vista. Questo laptop, che eredita il design tipico della serie, dispone tra le configurazioni possibili quella che integra la nuova scheda Intel Iris Xe, utile per chi effettua lavori grafici particolarmente complessi o, allo stesso modo, per gli amanti del gaming da computer. Oltre a questo, all’interno troviamo una RAM che può arrivare fino a 16GB e un disco rigido SSD, altamente performante.

Dotato di Fingerprint Power button (cioè di sblocco biometrico con impronta digitale), antenna dual Wi-Fi 6 e reverse charging SuperCharge per ricaricare velocemente gli smartphone Huawei compatibili, MateBook D15 regala un’esperienza utente estremamente smart, dallo studio al gioco. L’aggettivo smart è rafforzato anche da Huawei Share, la funzionalità cross device che consente di utilizzare contemporaneamente i dispositivi Windows e Android sul laptop. Leggero, sono 1,56kg, e sottile, 16,9 mm nel punto più spesso, è facile e comodo da trasportare ovunque con sé.

Ha un display 3K FullView, per una visione ad alta definizione, e un processore Intel Core di 11esima generazione. È il laptop Huawei MateBook X Pro 2021, dotato di display con aspect ratio 3:2 con effetto panoramico e touch-screen ad altissima precisione per una maggiore libertà durante l’utilizzo, anche senza mouse esterno. Con tasto di accensione con impronta digitale e fotocamera nascosta, questo laptop consente di tenere al sicuro la privacy dell’utente oltre a garantire un’accensione rapida e una visione dello schermo massimizzata.

Come per Matebook D15, anche MateBook X Pro 2021 è dotato di Huawei Share che permette di utilizzare fino a tre app mobile in contemporanea sul proprio notebook. Il tutto si traduce in più schermi disponibili sullo schermo del proprio dispositivo, trasferimento file rapido e possibilità di gestire telefonate e videochiamate ricevute sul proprio smartphone direttamente dal laptop.

Huawei Wifi Ax3, primo router Wi-Fi 6

Si tratta della prima serie di router in grado di supportare lo standard Wi-Fi 6: si chiama Huawei WiFi AX3 e consente di sfruttare appieno la connessione rapida se utilizzati insieme ad altri dispositivi dell’ecosistema Huawei. Il cervello degli esemplari della serie è il processore proprietario Gigahome, in tandem con il chipset Gigahome Wi-Fi 6 (con una larghezza di banda di frequenza fino a 160MHz), per una velocità di rete raddoppiata.

Anche i router della serie WiFi AX3 partecipano al supporto per Huawei Share. Infatti, toccando un telefono Android privo di blocco e con NFC abilitato sull’area di rilevamento NFC del router, l’utente può connettersi alla rete resa disponibile dal dispositivo senza l’inserimento della password.

Huawei laptop e router, quanto costano

I laptop Huawei sono disponibili per la vendita sullo store dell’azienda. Il laptop Huawei MateBook D15 è disponibile al prezzo di 899 nella configurazione 8+512GB, insieme al Mouse Bluetooth Swift e lo zaino Backpack Swift (invece che a 978,80 euro) fino al 31 maggio. MateBook X Pro 2021, nella configurazione i5 e 512 GB di spazio di archiviazione, è invece in vendita a 1.599 euro, con inclusi il monitor Display 23.8", zaino Backpack Swift e Bluetooth Mouse Swift, sempre fino al 31 maggio. Il prezzo sale a 1.899 euro per la configurazione 1TB e processore i7. Disponibili sono anche i router della serie Huawei WiFi AX3, al prezzo di 49 euro di listino.