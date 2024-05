Huawei, tutti i nuovi dispositivi in arrivo sul mercato

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Huawei

Ritorno in grande stile per Huawei che nel corso di un evento globale che ha avuto luogo a Dubai ha presentato tutte le novità in arrivo nel 2024. Dagli smartwatch, ai notebook, passando per gli auricolari true wireless e per il tablet Huawei MatePad 11.5”S, i prodotti presentati dal colosso cinese sono innumerevoli e pronti ad arrivare nei prossimi mesi anche sul mercato italiano.

Inoltre, per celebrare l’arrivo dei nuovi device, tutti gli utenti che acquisteranno o preordineranno sullo store ufficiale, riceveranno diversi omaggi.

Huawei Watch Fit 3: scheda tecnica e prezzo

Huawei Watch Fit 3 ha un display AMOLED rettangolare da 1,82 pollici con risoluzione 408×480 pixel e luminosità di picco di 1.500 nit. La prima particolarità di questo device sono le moltissime modalità di personalizzazione dello schermo con diverse watch face a disposizione e la possibilità di creare la propria in modo facile e veloce.

Il monitoraggio dei parametri vitali (tramite sistema TruSeen 5.5) permette agli utenti di controllare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Presenti anche le funzioni per il benessere della donna con il tracciamento del ciclo mestruale, il controllo della qualità del sonno (modalità TruSleep 2.0) e dei livelli di stress dell’utente (modalità TruRelax).

Le funzionalità dedicate agli sportivi permettono di monitorare più di 100 attività sportive incluse quelle in acqua, grazie alla resistenza di questo device fino a 5 ATM). Con il GPS integrato è, inoltre, possibile tracciare i progressi nelle attività outdoor senza il bisogno di avere lo smartphone.

Per sincronizzare questo smartwatch allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth, così da inviare rapidamente tutti i dati raccolti all’applicazione Huawei Health, che li organizza in modo preciso e ordinato.

Le funzionalità classiche comprendono la ricezione delle notifiche dallo smartphone, la gestione della riproduzione musicale, la possibilità rispondere alle chiamate (microfono e altoparlanti integrati) controllare il meteo e molto altro ancora. Presente anche Huawei Assistant Today, una specie di smart assistant che fornisce all’utente diverse informazioni, dal meteo allo stato del device.

L’autonomia, stando a quanto dichiarato da Huawei, è di circa 10 giorni con un utilizzo tipico.

Huawei Watch Fit 3 è già disponibile sullo store ufficiale a 159 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero, per quella con cinturino in pelle, servono invece 179 euro.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition: scheda tecnica e prezzo

Huawei Watch 4 Pro Space Edition (in foto) ha un display AMOLED circolare da 1,5 pollici con risoluzione 466×466 pixel. Questo particolare modello è realizzato in Titano con rivestimento in carbonio di grado aerospaziale, garantendo leggerezza e robustezza, e il vetro zaffiro antigraffio.

Per il monitoraggio dei parametri vitali questo modello utilizza il sistema TruSeen 5.5+ che permette agli utenti di monitorare le varie funzioni vitali. In più, oltre alle già citate modalità TruSleep 2.0 e TruRelax, stavolta è presente anche la funzione Report salute 2.0 che mostra all’utente un riassunto di tutti i parametri rilevati.

Tornano anche su questo modello le funzionalità dedicate agli sportivi con il monitoraggio tramite Huawei Health dell’attività fisica.

Inoltre, anche sul Huawei Watch 4 Pro Space Edition è possibile gestire le notifiche dello smartphone, la musica in riproduzione e rispondere alle chiamate tramite microfono e altoparlante in dotazione. Sul fronte dell’autonomia ci si attesta intorno ai 4,5 giorni con un utilizzo tipico.

Anche Huawei Watch 4 Pro Space Edition già disponibile sullo store ufficiale a 649,9 euro.

Huawei MateBook X Pro: scheda tecnica e prezzo

Huawei MateBook X Pro ha uno schermo OLED da 14,2 pollici, con risoluzione 3,1K (3.120×2.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Come processore l’utente può scegliere un Intel Core Ultra 9 o un Intel Core Ultra 7 a cui si affiancano fino a 32 GB di RAM e un SSD fino a 2 TB. La scheda grafica è esclusivamente quella integrata, senza la possibilità di scegliere opzioni dedicate.

Ma il vero punto di forza di questo notebook sono le dimensioni, con i suoi soli 13,5 mm di spessore, è l’unico computer portatile al mondo con processore Intel Core Ultra 9, con un peso inferiore a 1 kg.

Huawei MateBook X Pro sarà disponile sullo store ufficiale da inizio giugno al prezzo di 1.999 euro per la versione con processore Intel Core Ultra 7 e a 2.499 euro per quella con Intel Core Ultra 9.

Huawei MateBook 14: scheda tecnica e prezzo

Poche le informazioni sul Huawei MateBook 14 e, al momento, sappiamo che ha un display OLED touch da 14,2 pollici e risoluzione 2,8 K.

Per il processore l’utente può scegliere tra un Intel Core Ultra 5 e un Intel Core Ultra 7 a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD fino a 1 TB. La scheda grafica è esclusivamente quella integrata, senza la possibilità di scegliere opzioni dedicate.

Huawei MateBook 14 sarà disponibile da inizio giugno al prezzo di 1.099 euro per la versione con Intel Core Ultra 5 e 1.399 euro per quella con Intel Core Ultra 7.

Huawei MatePad 11.5”S: scheda tecnica e prezzo

Huawei MatePad 11.5”S ha uno schermo LCD da 11,5 pollici, con risoluzione 2,8K (2.800×1.840 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Inoltre, in questo modello il display è PaperMatte e include un vetro trattato in modo da ridurre quasi totalmente riflessi, così da simulare la carta.

Il processore è un Hisilicon Kirin (non meglio precisato) affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico comprende un sensore da 13 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e una fotocamera frontale da 8 MP (f/2.9), posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 LE e l’USB-C 3.0. Il comparto audio è composto da 2 microfoni e 4 speaker con Huawei Histen.

La batteria ha una capacità di 8.800 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Harmony OS 4.2.

Huawei MatePad 11.5”S sarà disponibile sullo store di Huawei a partire da inizio giugno al prezzo suggerito di 399 euro.

Huawei FreeBuds 6i: scheda tecnica e prezzo

Le Huawei FreeBuds 6i sono auricolari in-ear con driver dinamici a quattro magneti da 11 mm e risposta in frequenza che va dai 14 Hz ai 40 kHz. Le cuffie sono inoltre certificate Hi-Res Audio.

Presente la cancellazione del rumore dinamica intelligente 3.0 che consente di ridurre il rumore ambientale, adattandosi al contesto e rilevando in automatico i suoni nelle vicinanze.

Per le chiamate, questi auricolari sono in grado di sfruttare i tre microfoni a bordo e i sofisticati algoritmi sviluppati da Huawei per isolare la voce dell’utente e abbattere i disturbi esterni, per conversazioni sempre chiare e cristalline.

Per gestire le varie funzionalità delle Huawei FreeBuds 6i è possibile utilizzare il Bluetooth 5.3 e collegarle all’applicazione ufficiale Huawei AI Life; in questo modo l’utente avrà anche accesso all’equalizzatore e alle altre funzioni offerte dal colosso della tecnologia, come Trova il mio dispositivo.

L’autonomia stimata è di circa 5 ore (con ANC attivata), disattivando la cancellazione del rumore si sale a circa 8 ore, mentre con la custodia di ricarica si arriva fino a 35 ore di utilizzo.

I soli auricolari sono certificati IP54 e sono quindi resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds 6i saranno disponibili da inizio giugno sul sito ufficiale Huawei al prezzo di 99 euro.

Altri prodotti presentati da Huawei

Nel corso dell’evento Huawei ha presentato anche delle varianti di alcuni prodotti già disponibili sul mercato, si tratta degli auricolari Huawi FreeClip che arrivano in versione Beige al prezzo di 199,90 euro e dello smartwatch Huawei Watch GT 4 con cassa da 41 mm disponibile nella nuova colorazione Green al prezzo suggerito di 249,90 euro.