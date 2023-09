Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Huawei

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di Huawei Watch GT 4, nuovo smartwatch di riferimento della gamma di wearable dell’azienda. Caratterizzato da un design ricercato, da tante funzionalità aggiuntive e da diverse varianti tra cui scegliere, il nuovo smartwatch di casa Huawei punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano in un mercato, quello dei dispositivi indossabili, in cui la casa cinese ha subito molto meno il colpo del ban americano che ha letteralmente massacrato la suo quota nel mercato degli smatphone.

Huawei Watch GT 4: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei Watch GT 4 arriva in Italia in due versioni: c’è la variante da 46 mm (con display AMOLED da 1,43 pollici), caratterizzata da un design ottagonale e una struttura in acciaio, a cui si affianca la variante da 41 mm (con display AMOLED da 1,32 pollici), più compatta ed elegante che, secondo Huawei, è ispirata alla “gioielleria di lusso” e si rivolge, chiaramente, a un target femminile rispetto alla versione più grande, rivolta al pubblico maschile.

Entrambe le varianti del Watch possono essere abbinate a svariati cinturini (quattro opzioni per il 46 mm e tre opzioni per il 41 mm) e possono beneficiare di tante opzioni di personalizzazione, grazie a oltre 25.000 quadranti disponibili.

Il nuovo Huawei Watch GT 4 si concentra sul monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Per gli utenti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare TruSleep 3.0, per un’analisi migliorata dei cicli del sonno, con l’introduzione anche della funzione “Consapevolezza della respirazione nel sonno“, che serve a monitorare la qualità del respiro durante la notte e segnalare pericolosi cali dell’ossigenazione del sangue.

C’è anche la nuova funzione Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0, che raccoglie molti dati tra i quali quelli sul sonno e sulla temperatura corporea.

Lo smartwatch monitora oltre 100 attività sportive e migliora tutte le funzionalità sviluppate da Huawei per il tracciamento dell’attività fisica. Ad esempio “Anelli attività“, che mostra graficamente quanto tempo stiamo in posizione eretta, quanto camminiamo e quanto esercizio facciamo. Migliora anche il tracciamento dei percorsi tramite i satelliti della costellazione GNSS.

Più efficace anche l’app Rimani in forma che integra una funzionalità avanzata per il monitoraggio e la gestione delle calorie, considerando gli alimenti ingeriti e le attività svolte durante l’allenamento o la vita quotidiana.

Lo smartwatch di Huawei è compatibile con dispositivi iOS 13.0 e successivi e Android 8.0 e successivi, e ha il sistema operativo HarmonyOS sviluppato in casa da Huawei dopo il ban degli Stati Uniti.

HarmonyOS, poi, permette una completa integrazione con gli smartphone, collegati via Bluetooth 5.2, e la possibilità di rispondere a messaggi e notifiche e di accedere alle app di terze parti per musica, navigazione e altre funzioni. Da segnalare anche l’impermeabilità fino a 5 ATM, il chip NFC e il microfono integrato.

Per quanto riguarda l‘autonomia, Huawei dichiara fino a 14 giorni per il modello da 46 mm e fino a 7 giorni per quello da 41 mm. Con un utilizzo più intenso, però, si scende, rispettivamente, a 4 e 2 giorni.

Huawei Watch GT 4: prezzo

Il nuovo Huawei Watch GT 4 è già disponibile in Italia. Al momento, lo smartwatch è acquistabile esclusivamente tramite il Huawei Store, con possibilità di scegliere tra la versione da 41 mm e la versione da 46 mm. Per ogni versione ci sono più opzioni per il cinturino.

I prezzi variano tra 249,90 euro e 399,90 euro, in base alla variante scelta dello smartwatch. Per il lancio, chi acquisterà lo smartwatch di Huawei riceverà anche le cuffie true wireless FreeBuds SE 2.