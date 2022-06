I film da vedere per chi ama il mare

Probabilmente è il luogo che più richiama le vacanze e il divertimento, ma non solo. Il mare, da sempre massima ispirazione per i poeti e i letterati (e anche per i registi!), sa essere tante cose diverse: pericolo, consolazione, occasione di avventura, sfondo per i momenti di silenzio e introspezione.

Il mare ha tante sfumature e anche il cinema ha saputo raccontarle magnificamente. Ne sono un esempio i titoli (alcuni davvero recenti) che è possibile vedere in streaming, su Netflix o Prime Video, e che sono ambientati appunto lungo le coste assolate, su isole paradisiache o su barche immerse tra i flutti minacciosi. In alcuni film il mare fa da cornice ad avventure romantiche o comiche; in altri l’infinita distesa blu diventa uno scrigno di segreti – alcuni spaventosi, altri incantevoli – tutti da scoprire. Una cosa è certa: chi ama il mare dovrebbe guardare questi film almeno una volta nella vita.

Surviving Summer – Un’estate travolgente

Ecco un film nuovo di zecca: è uscito su Netflix lo scorso 3 giugno. La storia, emozionante e drammatica, racconta di una tormentata adolescente statunitense che pratica surf e che trova famiglia, amicizie e onde perfette in una piccola cittadina australiana affacciata sul mare.

Dillo al mare

Due giovani amanti, nel tentativo di riordinare la loro esistenza tormentata, prendono in affitto una casa sul mare e assumono una celebre pianista: il rapporto che nasce nasconde un segreto. Il film, del 2020, è su Prime Video.

Laguna blu

Questo classico del 1980 si trova su Netflix e racconta la storia di due naufraghi adolescenti che, dopo essere rimasti per anni su un’isola deserta, si innamorano.

Un’estate al mare

Mare fa spesso rima con divertimento. Lo dimostra questa commedia italiana che propone una sequela di personaggi comici che si destreggiano tra amore e tradimenti sotto il sole estivo del Belpaese. Si può vedere su Prime Video.

Baywatch

Tutti conoscono l’iconica serie, ma Baywatch è anche un film (si trova su Netflix, è del 2017). La trama racconta di come Mitch Buchannon e i suoi bagnini sventano un complotto criminale che minaccia il futuro della baia.

Il mio amico in fondo al mare

In questo documentario emozionante il regista racconta la meravigliosa amicizia che, durante le ripetute immersioni in acque sudafricane, riesce a instaurare con un polpo. Vincitore dell’Oscar come Miglior documentario nel 2021, si trova su Netflix.

Resta con me

Disponibile su Prime Video, questo film del 2018 è una drammatica lotta per la sopravvivenza tra le onde. Tami e Richard si incontrano e capiscono subito di essere anime gemelle. Partono insieme in barca a vela, ma il mare si rivela pieno di insidie.

Pallino e le meraviglie della barriera corallina

Chi ha detto che i documentari non sono adatti ai bambini? Questo titolo (su Netflix) porta tutta la famiglia a conoscere un simpatico pesce palla neonato che cerca casa nella Grande barriera corallina.