I migliori film horror sul Natale

Chi ha detto che a Natale siamo tutti più buoni? Chi ha deciso che i film e le serie tv più adatti alle festività debbano essere commedie e storie commoventi? Chi cerca un genere del tutto diverso sarà lieto di sapere che esistono vari titoli di genere thriller e horror con ambientazione natalizia. Su Prime Video, ad esempio, c’è la serie Delitti sotto l’albero, uscita nel 2019: 21 episodi che raccontano misteri, omicidi e sparizioni ambientati alla fine di dicembre. Ma c’è di più: ecco i migliori film horror di Natale da vedere in streaming.

Silent Night, Bloody Night

Un uomo muore in un rogo la viglia di Natale e la sua casa, una vecchia abitazione convertita in ospedale psichiatrico, viene ereditata dal nipote. Ci sono già tutte le premesse di una storia da brivido, ma c’è di più: un serial killer fugge da un ospedale psichiatrico della zona e si rifugia proprio nella casa del protagonista. È questa la trama di Silent Night, Bloody Night, horror del 1972, disponibile integralmente su Youtube.

Un Natale rosso sangue

I killer psicopatici non vanno in vacanza nemmeno a Natale: lo sanno bene le protagoniste di questo film del 1974, disponibile integralmente su Youtube (il titolo originale è Black Christmas). Le ragazze fanno parte di una sorellanza universitaria e vengono prese di mira da uno squilibrato.

Non aprite prima di Natale

Questo film del 1984 racconta i misteriosi omicidi che continuano ad avvenire ai danni dei finti Babbo Natale che, in occasione delle feste, affollano le strade e i negozi di Londra. Scotland Yard si mette sulle tracce dell’assassino.

Santa’s Slay

In questo film del 2005, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, Babbo Natale scende dal camino e uccide un’intera famiglia, poi prosegue con le sue stragi in varie parti della città… Cosa sta succedendo e perché Babbo Natale è cattivo? Il film completo è visibile su Youtube.

Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale

Siamo in Finlandia, una settimana prima di Natale: un gruppo di scienziati statunitensi sta conducendo delle misteriose indagini e intanto, in paese, i bambini spariscono nel nulla. Il giovane Pietrari è determinato a scoprire cosa sta succedendo. Questo horror avventuroso del 2010 è disponibile su Prime Video.

Silent Night

Uscito nel 2012 e disponibile per il noleggio su Youtube e Google Play Film, in questo film un Babbo Natale assassino – o meglio, un killer travestito da Babbo Natale – semina il panico in una piccola cittadina di provincia.

Krampus – Natale non è sempre Natale

Questo film del 2015 è un mix tra horror e commedia: il protagonista è un ragazzino che, arrabbiato con i propri genitori, si rifiuta di festeggiare il Natale e inavvertitamente evoca un antico demone che ha il compito di punire tutti i miscredenti. Si può vedere su Prime Video o a noleggio su Youtube, Apple TV e Google Play film.