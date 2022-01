I nuovi monitor compatti di Samsung del 2022 tra gaming e intrattenimento

Nella giornata che anticipa l’inizio del CES 2022, Samsung ha deciso di annunciare tre nuovi modelli compatti di monitor. Sono differenti fra loro ma tutti in grado di restituire immagini di altissima qualità ed alcune funzionalità intelligenti per garantire intrattenimento e produttività ai massimi livelli.

Si chiamano Osyssey Neo G8, Smart Monitor M8, e High Resolution Monitor S8 e sono perfetti per giocare, lavorare e guardare le proprie serie TV preferite. Le loro caratteristiche sono tutte di altissimo livello e ciascuno di essi è dedicato ad una categoria di utenti specifica: il primo è dedicato al gaming, il secondo all’intrattenimento e alla produttività ed il terzo ai creativi e ai designer. Nel corso dell’evento di Las Vegas, Samsung li mostrerà in azione e probabilmente ne svelerà anche prezzi e date di disponibilità in tutto il mondo. Intanto, possiamo farci un’idea delle loro prestazioni attraverso le informazioni fornite dall’azienda.

Samsung Odyssey Neo G8

Samsung Odyssey Neo G8 (G85NB) è un monitor dedicato al gaming da 32 pollici. Si tratta del primo al mondo con schermo 4K, frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tempo di risposta di 1 millisecondo e curvatura 1000R, cioè la stessa di una circonferenza con raggio di 1 metro.

Una qualità delle immagini senza eguali è fornita dalle tecnologie Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000, con una luminosità di picco di 2000 nit ed un contrasto di 1 milione a 1. Nella parte posteriore trovano posto dei LED con illuminazione CoreSync, che rileva automaticamente i colori presenti sullo schermo e li proietta nell’ambiente circostante.

Samsung Smart Monitor M8

Samsung Smart Monitor M8 2022 (M80B) è caratterizzato da un corpo ultra sottile di 11,4 millimetri e da una diagonale di 32 pollici, dimensioni ideali per usufruire di un’ottima esperienza senza sacrificare eccessivamente lo spazio disponibile. Il design è molto elegante, è piatto nella parte posteriore e sfoggia una nuova colorazione bianca, mentre il pannello è un Ultra HD ad alta luminosità (400 nit), con gamma colore 99% sRGB ed il supporto a 1,07 miliardi di colori.

Le applicazioni per intrattenimento e produttività sono installate direttamente nel monitor Samsung e non è necessario utilizzare un PC per usufruirne. Inoltre, è presente una webcam magnetica e mobile che prende il nome di SlimFit Cam ed è ideale per il lavoro da remoto. Samsung Smart Monitor M8 è anche dotato di una porta USB Type-C che può erogare energia a 65 Watt per ricaricare i propri dispositivi.

Samsung High Resolution Monitor S8

L’ultimo è un prodotto dedicato a creatori e designer e fa uso di display Ultra HD da 27 e 32 pollici con trattamento antiriflesso. Samsung High Resolution Monitor S8 ha gamma colore 98% DCI-P4 e supporta lo standard VESA Display HDR 600, per fornire un’esperienza visiva immersiva.

Entrambe le varianti integrano porte USB Type-C a 90 Watt e LAN, per consentire di collegare il proprio laptop e, allo stesso tempo, alimentare la sua batteria. Non manca, infine, il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per adattare il monitor Samsung ad ogni tipo di ambiente.