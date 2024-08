Samsung Odyssey 3D è il nuovo monitor da gioco tridimensionale senza occhiali

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al Gamescom 2024, una delle più importanti fiere internazionali per il settore del gaming, Samsung ha presentato un nuovo prodotto dedicato ai gamer: il monitor Samsung Odissey 3D.

Parliamo di un dispositivo che spicca per una particolare tecnologia che permette agli utenti di visualizzare immagini in 3D a occhio nudo e senza, dunque, dover indossare i classici occhialetti che, soprattutto per i gamer, potrebbero risultare piuttosto scomodi.

Con l’arrivo dell’Odissey 3D, dunque, Samsung conferma la sua presenza nel settore dei monitor da gaming di fascia alta, ribadendo anche il suo impegno nella realizzazione di tecnologie sempre nuove, sviluppate per migliorare qualsiasi esperienza di gioco.

Samsung Odissey 3D: scheda tecnica

Il nuovo monitor Samsung Odissey 3D utilizza la tecnologia di visualizzazione a campo luminoso (LFD) sviluppata per creare immagini 3D realistiche partendo, però, da contenuti 2D, grazie a una lente lenticolare posizionata sul pannello frontale.

Si tratta di un particolare tipo lente che indirizza immagini diverse verso ciascun occhio, permettendo quindi agli utenti di vederle in 3D ma senza avere bisogno di occhiali speciali.

Oltre a questo, Il monitor utilizza anche le tecnologie Eye Tracking (che monitora i movimenti oculari per determinare verso quale punto dello schermo il soggetto sta guardando) e View Mapping (che regola l’immagine per migliorare la percezione della profondità) garantendo un’esperienza 3D è ancora più realistica e coerente.

Naturalmente è possibile disattivare la modalità di visualizzazione 3D in qualsiasi momento e, chi vuole, può utilizzare questo prodotto come se fosse un monitor 2D classico senza alcun problema.

Il nuovo Odissey 3D è disponibile in due formati: da 27 e 37 pollici, entrambi con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz e tempo di risposta grigio-grigio (GTG) di 1 ms, specifiche più che interessanti per il gaming.

Sul fronte delle connessioni abbiamo un ingresso DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1. Oltre a questo non manca nemmeno la tecnologia FreeSync Premium, una particolare opzione di sincronizzazione adattiva che aiuta i display a eliminare gli artefatti visivi come gli effetti di tearing, stuttering e juddering andando a sincronizzare il refresh rate monitor con il framerate della GPU.

Infine, per quanto riguarda il design, questo monitor ha un supporto regolabile in altezza (HAS) e inclinazione, così che l’utente possa adattarlo totalmente alle proprie esigenze e posizionarlo all’interno della propria stanza come meglio crede.

Samsung Odissey 3D: prezzo e disponibilità

Al momento Samsung non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sulla disponibilità e il prezzo del nuovo Odissey 3D ma, con buone possibilità, il monitor dovrebbe arrivare in Europa entro la fine del 2024.