I nuovi Oppo Reno 10 arrivano domani: come saranno

Oppo si prepara a lanciare sul mercato cinese i nuovi smartphone della Serie Reno 10 composta da Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+, che saranno presentati ufficialmente il 24 maggio. Le indiscrezioni al riguardo sono state molte e, su Weibo, i rumor condivisi hanno permesso di scoprire di più su questi attesissimi dispositivi che differiscono tra loro per la scelta del processore e di pochi altri particolari. Nel modello base l’azienda ha optato per un Qualcomm Snapdragon 778G+, nel 10 Pro si passa a un MediaTek Dimensity 8200, mentre nel Pro+ ci sarà un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Oppo Reno 10: come sarà

Oppo Reno 10 (in foto) avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 778G con 12 GB di RAM e due tagli di storage con 128 e 256 GB, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo 2x da 32 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Tra le connessioni il nuovo Oppo Ren 10 Pro avrà il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, sensore IR e le varie tecnologie di geolocalizzazione satellitare (GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).

La batteria sarà da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 80W. Infine il sistema operativo sara Android 13 con ColorOS 13.

Oppo Reno 10 Pro: come sarà

Oppo Reno 10 Pro avrà un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1,5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per il processore, stando alle indiscrezioni, la scelta è ricaduta su un MediaTek Dimensity 8200 a cui si affiancano 12 GB di RAM e due tagli di storage (128 e 256 GB), anche in questo caso non espandibile.

Il comparto fotografico avrà un sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo 2x da 32 MP. La fotocamera frontale, anche stavolta, è da 32 MP.

Per le connessioni l’Oppo Reno 10 Pro avrà il 5G, il WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C, sensore IR e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione.

La batteria sarà da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 100W. Anche in questo caso il sistema operativo sarà Android 13 con ColorOS 13.

Oppo Reno 10 Pro+: come sarà

Oppo Reno 10 Pro+ sarà il modello di punta della serie Reno 10. Avrà lo stesso display già visto sul modello Pro: un AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1,5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore, però, sarà un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 o 16 GB di RAM e due tagli di memoria da 128 e 256 GB, ancora una volta non espandibili.

Il comparto fotografico avrà un sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP. La fotocamera frontale, anche in questo caso, è da 32 MP.

Identiche a quelle dei modelli precedenti saranno le connessioni, mentre sulla la batteria ancora non ci sono indicazioni ufficiali ma potrebbe essere la stessa del modello Pro. Come lo stesso sarà il sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.

Oppo Serie Reno 10: prezzo e disponibilità

I nuovi dispositivi della gamma Oppo Reno 10 saranno presentati ufficialmente il 24 maggio, inizialmente solo per il mercato cinese e, al momento, non ci sono indicazioni sull’eventuale arrivo sui mercati internazionali.

In Italia, d’altronde, siamo fermi alla serie Reno 8 che è arrivata in quattro modelli (Oppo Reno8 Lite 5G, Oppo Reno8 5G, Oppo Reno8 Pro 5G e Oppo Reno8 T). Ancora nessuna traccia, invece, della serie Oppo Reno 9 uscita in Cina a fine novembre 2022 e che, forse, in Italia verrà completamente scavalcata dalla famiglia Reno 10.