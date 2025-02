Fonte foto: Oppo

Oppo ha aggiornato la sua gamma di smartphone per il mercato europeo con il lancio della nuova serie Reno 13 che comprende ben quattro smartphone. Debuttano ufficialmente i nuovi Reno 13, Reno 13 Pro e Reno 13 F e FS. Non si tratta di novità assolute, in quanto i modelli erano già stati svelati in Asia. Gli smartphone sono già disponibili in preordine, anche in Italia.

Oppo Reno 13 Pro: caratteristiche e prezzo

Partiamo dal top di gamma Reno 13 Pro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz a cui si affianca il SoC MediaTek Dimensity 8350. Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 3.1 oltre a una batteria da 5.800 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W.

Il comparto tecnico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 3,5x, e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Come per tutta la gamma, è presente la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con ColorOS 15, arricchito da diverse funzioni AI.

OPPO Reno 13 Pro arriva sul mercato con un prezzo di 799,99 euro.

Oppo Reno 13: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Oppo Reno 13 si posiziona al di sotto della versione Pro, proponendo lo stesso chip, il Dimensity 8350. La scheda tecnica, in questo caso, include un display AMOLED da 6,59 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1 e a una batteria da 5.600 mAh, con ricarica rapida da 80 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore monocromatico da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Anche in questo caso troviamo la certificazione IP68/IP69 e il sistema operativo Android 15.

Oppo Reno 13 arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino pari a 549,99 euro.

Oppo Reno 13 F/FS: caratteristiche e prezzi

A completare la gamma troviamo Oppo Reno 13 F / FS. Il modello F ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre la variante FS ha 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Non ci sono altre differenze hardware. La scheda tecnica include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un chip di un paio di anni fa.

C’è spazio anche per una batteria da 5.800 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore monocromatico da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15. C’è la certificazione IP68/IP69.

Oppo Reno 13 F arriva sul mercato con un prezzo di lancio di 379,99 euro mentre la versione FS costa 449,99 euro.