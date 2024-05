I pagamenti elettronici stanno per cambiare: ecco come

Ormai da diversi anni la tecnologia ci ha liberato dall’esigenza, e dal rischio, di portaci dietro il contante per pagare i nostri acquisti. Per non parlare della comodità di poter fare acquisti online pagando in modo immediato e sicuro, una possibilità che ha innescato una vera e propria rivoluzione nell’economia di mezzo mondo, permettendo ai commercianti di vendere online senza rischio di perdere denaro grazie a pagamenti elettronici sempre più rapidi, sicuri e affidabili.

Se tutto ciò è già una rivoluzione, va anche detto che la rivoluzione non è affatto terminata: molte novità sono in arrivo e saranno altrettanto importanti. Da una parte, entro pochi anni, arriverà l’Euro digitale. Dall’altra, già quest’anno, arriveranno nuove soluzioni di pagamento messe a punto dai grandi circuiti americani, come quelle appena presentate da VISA.

Carta di credito e debito, insieme

Durante il Visa Payments Forum 2024 a San Francisco il gigante americano dei pagamenti ha annunciato Visa Flexible Credential che, sostanzialmente, è una carta di credito e debito allo stesso tempo.

Il consumatore, in pratica, ha una sola carta e può scegliere se usarla a debito o a credito. Ma può anche impostare un pagamento a rate o pagare con i punti premio accumulati con precedenti acquisti.

Questa carta è già stata lanciata in Asia e arriverà negli Stati Uniti entro l’estate. Non sapppiamo ancora, invece, quando arriverà in Europa.

Tap to Everything

Tra le altre nuove funzioni annunciate al Payments Forum 2024 ci sono altri modi di usare il “tap” sullo smartphone mentre si usa una carta:

Tap to Pay: per trasformare un device elettronico in un POS

Tap to Confirm: per confermare l’identità dell’utente quando fa acquisti online

Tap to Add Card: per aumentare la sicurezza delle carte aggiunte a un wallet o a un’app

Tap to P2P (person-to-person): per inviare denaro a famigliari e amici

Come è facile capire, tutte queste funzioni aggiungono nuovi modi di usare le carte di pagamento e non si limitano a semplificare l’uso delle funzioni già esistenti.

Arrivano le passkey

Infine, anche VISA abbraccia la tecnologia passkey che permette di sostituire le password alfanumeriche con l’identificazione biometrica dell’utente. Quando i pagamenti richiedono l’autenticazione, quindi, l’utente non inserisce più il PIN ma l’impronta digitale o inquadra il volto.

Questa novità si inserisce in un vero e proprio trend, che nel giro di pochi anni ci porterà a dire addio alle password.