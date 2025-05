Un robot aspirapolvere che si distingue per design e funzionalità in un mercato saturo.

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che la forma non sempre sia indispensabile, ma quello che ci ha colpiti a prima vista è la cura del design che è stata riposta nella realizzazione di questo oggetto: non è solo il design della robot in sé, ma anche quello della stazione base che ci hanno immediatamente conquistati.

In questa recensione ci concentriamo sull’E25, un dispositivo pensato per chi desidera un robot smart e autosufficiente, senza spendere cifre da capogiro. L’obiettivo dichiarato è rendere la pulizia quotidiana una cosa che si gestisce da sé, lasciando all’utente solo la minima supervisione.

La base, spesso un elemento ingombrante e poco elegante nei prodotti concorrenti, è invece uno dei punti di forza. Compatta, rivestita con materiali gradevoli al tatto e alla vista, si integra perfettamente in ambienti moderni. I serbatoi sono visibili ma ben incastonati, e una sottile fascia LED illumina delicatamente la parte frontale con animazioni che segnalano lo stato del robot. Insomma, non sembra nemmeno un elettrodomestico, e questo non è un dettaglio trascurabile.

Il primo dettaglio che colpisce dell’Eufy E25 è il suo aspetto. Dimenticate il classico robot circolare e uniforme che si perde nel grigiore della routine domestica. Qui troviamo un r obot con forma squadrata, dotato di angoli leggermente smussati che gli permettono di arrivare più a fondo nelle zone critiche, come i bordi delle pareti o gli angoli delle stanze. È un design non solo interessante dal punto di vista estetico, ma anche funzionale.

Il sistema di lavaggio si basa su un rullo rotate, capace di eseguire fino a 360 giri al minuto, applicando una pressione costante di 15 Newton sul pavimento. Questo si traduce in una pulizia reale e concreta, non una semplice passata con un panno umido. L’acqua viene spruzzata in modo preciso grazie al sistema HydroJet , mentre il rullo si autopulisce e si asciuga automaticamente nella base al termine di ogni ciclo.

Le spazzole DuoSpiral , disposte in modo da ruotare in direzioni opposte, garantiscono un’azione combinata che raccoglie lo sporco senza farlo disperdere. Questo tipo di spazzole, inoltre, riduce notevolmente il rischio di grovigli di capelli, una delle croci tipiche dei robot di vecchia generazione.

L’E25 non si limita a eseguire i comandi, ma lo fa con criterio. La navigazione è affidata alla tecnologia AI See, un sistema che combina telecamere RGB e sensori LiDAR per una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante. È in grado di identificare oggetti, ostacoli e anche aree da evitare. Non stiamo parlando solo di “vedere” un cavo per terra, ma di riconoscerlo come tale e aggirarlo senza problemi. Una sottile barra LED posta sul fronte illumina il percorso anche al buio, migliorando l’efficienza nelle ore notturne.

App di gestione VOTO: 9

La gestione del robot avviene tramite l’app Eufy, disponibile sia per iOS che Android. L’interfaccia è chiara nelle funzioni principali, ma si avverte una certa rigidità estetica che la rende meno moderna rispetto ad altre soluzioni concorrenti. Detto questo, le opzioni a disposizione sono ampie.

Si possono creare mappe dettagliate della casa, definire aree da escludere, impostare pulizie per singola stanza o per zone precise, oltre a regolare con precisione la potenza di aspirazione e la quantità d’acqua utilizzata per il lavaggio. È anche possibile impostare una routine settimanale e scegliere orari in cui il robot può operare in totale autonomia. La gestione remota funziona bene, così come la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Un punto di vantaggio strepitoso rispetto a quasi tutti i prodotti oggi in circolazione e la piena compatibilità con lo standard Matter, per cui questo oggetto può essere governato anche senza utilizzare la sua applicazione. Dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto sul fronte dell'integrazione con altri oggetti presenti per la casa è una soluzione di altissimo livello.