Amazon, smartphone a metà prezzo e sconti vertiginosi: le migliori offerte di oggi

Dal Galaxy S25 Ultra al minimo storico (e con computer in regalo) alla macchina per il caffè espresso Krups Mini Me a prezzo stracciato: ecco le migliori offerte di oggi.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Maggio si chiude nel migliore dei modi, con tante nuove offerte su Amazon che ti aiutano a risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone, di un elettrodomestico per la casa o semplicemente per un accessorio di cui non puoi più fare a meno. In questi giorni sul sito di e-commerce a tenere banco sono le promo per i prodotti a marchio Amazon, da sempre tra i più venduti sul sito di e-commerce. Ad esempio, trovi l’Echo Auto con uno sconto del 57% e lo paghi pochissimo, oppure la telecamera di sicurezza Blink Mini 2 al minimo storico.

Un’altra offerta molto interessante riguarda il Galaxy S25 Ultra. Oltre allo sconto presente nella pagina prodotto, acquistando oggi lo smartphone premium ricevi in regalo un tablet o un computer in base alla versione scelta. Una promo mai vista prima e che ti consigliamo di non farti scappare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi 31 maggio e le trovi raccolte qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e approfittare dell’offerta. Per diversi dispositivi c’è anche ala possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare queste promo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 31 maggio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra – 256 GB. Doppio sconto e tablet in regalo . Solamente acquistando oggi lo smartphone premium di Samsung ottieni in regalo il Galaxy Tab A9+ (da richiedere direttamente sul sito del produttore sud-coreano). Su Amazon è disponibile anche con uno sconto di 400 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero .

e . Solamente acquistando oggi lo smartphone premium di Samsung ottieni in regalo il (da richiedere direttamente sul sito del produttore sud-coreano). Su Amazon è disponibile anche con uno e lo . Galaxy S25 Ultra – 512 GB/1 TB. Acquistando le due versioni con maggior spazio di archiviazione del Galaxy S25 Ultra si può richiedere in regalo il PC portatile Galaxy Book4 con processore i3 dal valore di quasi 500 euro. Su Amazon le trovi anche in offerta con uno sconto di circa il 20% e risparmi centinaia di euro. Entrambi i modelli possono essere pagati in 12 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 200 megapixel) e di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD.

con processore i3 dal valore di quasi 500 euro. Su Amazon le trovi anche in con uno e risparmi centinaia di euro. Entrambi i modelli . Lo smartphone è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 200 megapixel) e di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD. Google Pixel 9 Pro XL. Minimo storico e prezzo crollato per lo smartphone premium di Google. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 37% e risparmi quasi 450 euro su quello di listino. Acquistandolo oggi ottieni anche un voucher di 20 euro sull’ecosistema Pixel e una prova gratuita di Audible. Schermo Super Actua da 6,8 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 progettato per l’intelligenza artificiale e sistema di fotocamera posteriore con triplo sensore . Lo puoi pagare a rate a tasso zero.

e su quello di listino. Acquistandolo oggi ottieni anche un e una prova gratuita di Audible. Schermo Super Actua da 6,8 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 progettato per l’intelligenza artificiale e . Lo puoi pagare a rate a tasso zero. Motorola edge 50 Fusion. Prezzo in picchiata con lo sconto del 45% : risparmi quasi 200 euro. Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è il modello che fa per te. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottimo processore e fotocamera posteriore professionale da 50 megapixel.

: risparmi quasi 200 euro. Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è il modello che fa per te. con per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottimo processore e fotocamera posteriore professionale da 50 megapixel. Galaxy A34. Occasione imperdibile per questo smartphone medio di gamma di Samsung. Solo oggi lo trovi a metà prezzo con lo sconto del 52% e approfitti del minimo storico. Se vuoi spendere meno di 200 euro, è lui il telefono da acquistare. Schermo ampio, processore che assicura buone prestazioni e tripla fotocamera posteriore.

Accessori lowcost

Cuffie Bluetooth. Sconto dell’88% e prezzo stracciato per questo paio di auricolari Bluetooth lowcost. Solamente acquistandoli oggi li paghi poco più di 10 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano una buona qualità del suono e sono anche impermeabili. Autonomia della batteria fino a 50 ore. Perfetti per il lavoro, lo studio e lo sport.

e per questo paio di Solamente acquistandoli oggi li paghi poco più di 10 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano una buona qualità del suono e sono anche impermeabili. Autonomia della batteria fino a 50 ore. Perfetti per il lavoro, lo studio e lo sport. Apple AirTag. Torna in offerta e al minimo storico l‘Apple AirTag, il geolocalizzatore dell’azienda di Cupertino molto amato dagli utenti. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 26% e lo paghi meno di 30 euro. Ti aiuta a ritrovare le chavi, il portafogli, la valigia e lo puoi mettere anche all’interno dell’auto.

Dispositivi Amazon

Echo Auto. Una delle offerte migliori disponibili oggi. Il dispositivo che rende smart l’automobile è disponibile con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Con Alexa integrata, lo puoi comandare con la voce ed è semplicissimo da montare. Buona anche la qualità della riproduzione audio.

e lo Con Alexa integrata, lo puoi comandare con la voce ed è semplicissimo da montare. Buona anche la qualità della riproduzione audio. Blink Mini 2. Aumenta la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo. Su Amazon la telecamera di sicurezza Blink Mini 2 è in offerta con uno sconto del 30% e la paghi meno di 30 euro . Buona qualità delle immagini, visione notturna a colori e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Funziona con Alexa.

la è in con uno e la . Buona qualità delle immagini, visione notturna a colori e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Funziona con Alexa. Echo Pop. Se vuoi rendere più smart la tua abitazione senza spendere cifre elevate, l‘Echo Pop è lo smart speaker che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e lo paghi veramente poco. Permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale e riproduce anche la musica.

Smart TV& Soundbar

LG OLED evo 55″. Prezzo in picchiata e sconto del 46% . Solo per oggi trovi lo smart TV LG con schermo OLED da 55″ al minimo storico e risparmi più di 800 euro su quello di listino. Qualità delle immagini elevatissime, processore con intelligenza artificiale e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Ideale anche per chi ama giocare con le console.

e . Solo per oggi trovi lo al e su quello di listino. Qualità delle immagini elevatissime, processore con intelligenza artificiale e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Ideale anche per chi ama giocare con le console. Smart TV LG 32 pollici. Offerta lampo e costa la metà. Torna in offerta a un super prezzo lo smart TV LG da 32 pollici e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Compatto, compatibile con le principali piattaforme di streaming e puoi vedere tutti i tuoi programmi preferiti. Ottima qualità delle immagini. Perfetto per la cucina o la camera da letto.

e lo puoi anche . Compatto, compatibile con le principali piattaforme di streaming e puoi vedere tutti i tuoi programmi preferiti. Ottima qualità delle immagini. Perfetto per la cucina o la camera da letto. Fire TV Soundbar. Amazon si è lanciata anche nel mercato delle soundbar e ha portato in Italia la Fire TV Soundbar con Alexa integrata. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Compatibile con qualsiasi smart TV e assicura una buona qualità del suono.

Elettrodomestici

Lefant M330Pro. Offerta incredibile per la pulizia della tua abitazione. Oggi trovi questo robot aspirapolvere Lefant in promo con uno sconto del 75% e lo paghi meno di 150 euro risparmiando 450 euro su quello di listino . Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti. Mappa efficacemente l’abitazione ed è in grado di aggirare gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

in con uno e lo . Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti. Mappa efficacemente l’abitazione ed è in grado di aggirare gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Aspirapolvere LG A9K-ULTRA1B. Prezzo crollato e minimo storico. L’aspirapolvere top di gamma di LG è disponibile con uno sconto del 36% e grazie agli accessori presenti nella confezione lo puoi utilizzare anche per lavare il pavimento. Multifunzione e solo acquistandolo oggi risparmi più di 200 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zer o.

e grazie agli accessori presenti nella confezione lo puoi utilizzare anche per lavare il pavimento. Multifunzione e solo acquistandolo oggi . Lo puoi anche o. Robot cucina Russell Hobbs. Prezzo al minimo e occasione incredibile. Da oggi su Amazon è disponibile questo robot da cucina con ben 11 funzioni con cui puoi fare veramente di tutto. Lo puoi utilizzare come una pentola per la cottura lenta, come un vaporiera, oppure per fare gli yogurt. Grazie allo sconto del 31% fai un super affare e lo paghi meno di 100 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero e non può mancare nella tua cucina.

fai un super affare e lo Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero e non può mancare nella tua cucina. Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me. Torna in offerta al minimo storico una delle macchine per il caffè espresso più acquistate su Amazon. Grazie allo sconto del 40% la paghi meno di 60 euro e fai un super acquisto. Compatibili con le capsule Nescafé Dolce Gusto, puoi preparare anche altre bevande, come le tisane, il tè e anche il ginseng.

