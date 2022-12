I top del 2023 saranno indistruttibili

Gli smartphone sono probabilmente tra gli oggetti destinati a rompersi più facilmente: chiunque ne abbia uno è terrorizzato dalle cadute improvvise che spesso causano le crepature del vetro dello schermo. Per i prossimi smartphone questo problema potrebbe essere risolto dall’ultima versione del vetro protettivo di Corning, il Gorilla Glass Victus 2 che, secondo l’azienda, sopporta le cadute su cemento da circa un metro di altezza: ossia la classica situazione in cui si ha il telefono tra le mani, all’altezza della vita e questo scivola rovinosamente su una superficie dura.

Gorilla Glass Victus 2: perché è più resistente

Il vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 ha una struttura che supera, per prestazioni, gli attuali vetri alluminosilicati utilizzati sulla maggior parte degli smartphone di fascia alta.

Secondo i test di laboratorio, il nuovo vetro ha superato indenne le cadute fino a un metro su una superficie molto dura come il cemento, mentre "I vetri alluminosilicati della concorrenza falliscono in caso di cadute da mezzo metro o meno", secondo Corning.

Una ricerca di Corning dimostra che l’84% dei consumatori dei tre dei maggiori mercati (Cina, India e Stati Uniti) considerano, in fase di acquisto di un nuovo telefono, anche la resistenza del dispositivo. Ma, allo stesso tempo, circa il 30% delle cadute degli smartphone si verificano proprio sul cemento.

Ma non solo: il vetro Gorilla Glass Victus 2 superato anche cadute da due metri su una superficie che riproduceva l’asfalto e ha mantenuto una resistenza ai graffi fino a quattro volte maggiore rispetto al vetro alluminosilicato.

Gorilla Glass Victus 2: quando arriverà

Il nuovo vetro per smartphone Cornig Gorilla Glass Victus 2 è attualmente in fase di test presso i maggiori produttori di smartphone e si attende la sua uscita ufficiale sul mercato globale nei prossimi mesi.

Ciò vuol dire che gli smartphone in uscita nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, come lo Xiaomi 13, molto probabilmente avranno come copertura il Gorilla Glass Victus di prima generazione. Ma i modelli che arriveranno più in avanti, a 2023 iniziato, potrebbero avere il Victus 2. In molti scommettono su un Samsung Galaxy S23 con Corning Gorilla Glass Victus 2.