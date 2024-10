Il top di gamma 2024 di Sony è ora disponibile, anche in Italia, in un nuovo colore rosso scarlatto: stesso design, stessa scheda tecnica e stessa eleganza ma è molto più appariscente

Fonte foto: Sony

A cinque mesi esatti dal lancio sul mercato internazionale, il top di gamma 2024 di Sony è ora disponibile in un quarto colore: è stato infatti annunciato il Sony Xperia 1 VI Scarlet, cioè rosso scarlatto.

La nuova colorazione fa decisamente il paio con il design sobrio ed elegante di questo modello, che non cambia in nulla per tutto il resto, nemmeno nella scheda tecnica e nel prezzo, entrambi da top di gamma.

Sony Xperia 1 VI Scarlet: scheda tecnica

Esattamente come i già annunciati modelli nei colori Black, Platinum Silver e Khaki Green, anche il Sony Xperia 1 VI Scarlet è uno smartphone premium con schermo da 6,5 pollici, di tipo OLED LTPO con refresh variabile da 1 a 120 Hz e luminosità massima di 1.300 nit.

Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2, che è il migliore oggi disponibile nella gamma di Corning, mentre la parte posteriore dello smartphone è protetta da un vetro Gorilla Glass Victus di prima generazione, che era il top di gamma di Corning l’anno scorso.

Il SoC è ancora una volta il migliore di Qualcomm per il 2024: uno Snapdragon 8 Gen 3, raffreddato a camera di vapore e affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione (espandibile fino a 1,5 TB).

Sony è famosa per i suoi sensori fotografici, che vengono usati da praticamente tutti i produttori di smartphone. Sul suo Xperia 1 VI Sony ha inserito un sensore principale da 48 MP da 1/1,35 pollici, un teleobiettivo periscopico da 12 MP e 1/3,5 pollici e un grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Ottime le connessioni disponibili: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC e tutti i sistemi per la geolocalizzazione satellitare. La batteria è da 5.000 mAh e si ricarica alla potenza massima di 30 watt via cavo e a 15 watt con i caricatori wireless.

Uno dei punti distintivi di Sony Xperia 1 VI è il design, che è molto diverso da quello dei concorrenti di pari fascia. Il telefono è abbastanza stretto e lungo, a causa di un rapporto di forma di 19,5:9, e ha delle cornici sullo schermo più visibili della media. Quella in alto, in particolare, è decisamente vistosa e ingloba la fotocamera frontale.

In più, Sony Xperia 1 VI è uno dei pochi telefoni rimasti a mantenere un ingresso audio per jack da 3,5 millimetri, un particolare ormai rarissimo. Ciononostante Sony è riuscita ad ottenere per il suo smartphone flagship 2024 la certificazione IP68, che indica la resistenza alla polvere e all’acqua, anche in caso di immersione accidentale.

Sony Xperia 1 VI Scarlet: quanto costa

Sony Xperia 1 VI, anche nella colorazione Scarlet, non è affatto un telefono economico. Ma non lo è nessun telefono Android top di gamma del 2024, a dire il vero, quindi non possiamo rimproverare a Sony di aver scelto un prezzo di listino per il suo Sony Xperia 1 VI di 1.399 euro.

Questo modello, in realtà, si trova anche su Amazon a prezzi inferiori di circa 150 euro, ma sul noto ecommerce non è ancora disponibile la versione rossa.

Sony Xperia 1 VI – Display OLED 6,5 pollici – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3