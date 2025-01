Quando è resistente il nuovo vetro Gorilla Armor 2

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Per il suo Galaxy S25 Ultra, Samsung ha scelto il nuovo vetro Corning Gorilla Armor 2, un innovativo sistema di protezione in grado di resistere a graffi e cadute

Con la recente presentazione dei Samsung Galaxy S25, il colosso sudcoreano ha fatto il pieno di innovazione, portando sul mercato un dispositivo potente e con a bordo buona parte della migliore tecnologia attualmente disponibile. Prendendo in considerazione il Samsung Galaxy S25 Ultra, ad esempio, il device non è solo un gioiellino tecnologico ma è anche il primo device al mondo ad avere in dotazione il nuovo vetro protettivo Corning Gorilla Armor 2 che, dalle prime dichiarazioni ufficiali, rappresenta un significativo passo avanti nel settore della protezione dei display per dispositivi mobili.

Cosa sappiamo del vetro Corning Gorilla Armor 2

Il vetro Corning Gorilla Armor 2 nasce dalla collaborazione tra Samsung e Corning Inc. che ha portato alla realizzazione del primo vetro ceramico antiriflesso al mondo progettato specificatamente per smartphone e altri dispositivi mobili.

Dalle prime dichiarazioni condivise dalla due aziende produttrici il Gorilla Armor 2 rappresenta un grande passo avanti rispetto alle precedenti generazioni, garantendo una resistenza superiore sia ai graffi che alle cadute e proprietà antiriflesso migliorate. Ciò vuol dire una maggiore protezione per il display nell’uso quotidiano, riducendo il rischio di graffi da chiavi, monete o altre superfici abrasive e una migliore visibilità dello schermo anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale.

I risultati dei test di laboratorio sul Gorilla Armor 2

I risultati dei test di laboratorio condotti da Corning evidenziano dati concreti sulle prestazioni del Gorilla Armor 2, con il vetro ha dimostrato una notevole resistenza alle cadute, sopravvivendo a impatti da altezze fino a 2,2 metri su una superficie che simula il cemento. Per fare un confronto con i prodotti della concorrenza, lo stesso test ha evidenziato danni a partire da un’altezza di circa un metro. Questo dato, quindi, dimostra chiaramente un significativo miglioramento nella resistenza agli urti, un aspetto fondamentale per proteggere i costosi display degli attuali top di gamma.

Oltre alla resistenza alle cadute, il Gorilla Armor 2 offre una resistenza ai graffi quattro volte superiore rispetto ai tradizionali vetri al litio-alluminosilicato, anche rispetto a quelli con rivestimenti antiriflesso. Questa caratteristica contribuisce a preservare la salute del display del telefono nel tempo, preservandone la chiarezza e la leggibilità.

In poche parole, quindi, il Gorilla Armor 2, disponibile per ora solo sul Samsung Galaxy S25 Ultra, rappresenta un significativo progresso nella tecnologia dei vetri protettivi per dispositivi mobili, sottolineando la volontà di Samsung e Corning di dare vita a un sistema di protezione robusto ed efficiente, pronto a tenere al sicuro gli schermi dei top di gamma di prossima generazione come mai prima d’ora.