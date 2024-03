Ikea ora vende due caricatori USB super economici

Fonte foto: Ikea

Se c’è un marchio che ha aiutato milioni di persone ad arredare con pochi soldi la propria casa, questo è di sicuro Ikea. Poiché le case oggi sono sempre più piene di gadget tecnologici, non stupisce affatto l’ultimo prodotto lanciato dal gigante svedese dell’arredamento: un caricabatterie USB-C ultra economico.

Si tratta di un prodotto, in due versioni, estremamente a buon mercato ma dalle buone caratteristiche tecniche, che può essere usato per alimentare piccoli elettrodomestici e per ricaricare telefoni e tablet di ogni tipo. Nella versione più potente, inoltre, il caricatore Ikea può alimentare e ricaricare anche un piccolo laptop a basso consumo.

Ikea SJOSS: caratteristiche tecniche

Non c’è prodotto Ikea che non abbia un nome impronunciabile e questo caricatore USB non fa mica eccezione: SJOSS. Se Google Translate non mente (perdonateci se non conosciamo lo svedese a sufficienza), SJOSS dovrebbe significare “mare“.

Qualunque cosa significhi, però, SJOSS è disponibile con una sola uscita USB-C e potenza massima di 30 watt, oppure con due uscite e potenza massima di 45 watt. In entrambi i casi il dispositivo è compatibile con lo standard USB PD (Power Delivery), quindi è in grado di comunicare con il dispositivo alimentato e regolare la potenza in base alle necessità e al carico reale.

Il modello da 45 watt, ad esempio, quando sta alimentando due dispositivi contemporaneamente si regola automaticamente ad una potenza in uscita di 22+22 watt.

Ikea SJOSS: quanto costa

Il prezzo di Ikea SJOSS è ottimo: la versione con una sola porta USB costa 5,95 euro, mentre quella con due porte costa 9,05 euro. Si tratta di prezzi stracciati, da prodotto cinese ultra low cost, ma va anche specificato che il cavo non è incluso e va comprato a parte.

Ad esempio si può abbinare il cavo USB-C SITTBRUNN da 1 metro di lunghezza (2,95 euro), oppure il LILLHULT da 1,5 metri (5,95 euro). Nel catalogo Ikea, poi, ci sono anche caricatori USB-A, misti USB-A e USB-C e i relativi cavi da USB-A a USB-C.