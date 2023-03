Il capo di Facebook annuncia un grosso passo indietro

Al momento è solo un test, ma tanto basta a lanciare il messaggio: abbiamo sbagliato, lo abbiamo capito. Tom Alison, super dirigente di Meta responsabile della piattaforma Facebook, in un lungo post sul blog ufficiale di Meta ha tracciato il futuro prossimo del social e annunciato alcune novità in arrivo. Tra di esse c’è anche quella che tutti aspettavano da anni: le chat di Messenger torneranno disponibili direttamente dentro l’app di Facebook.

Messenger torna dentro Facebook

Le parole di Alison sono state abbastanza chiare e non lasciano molto spazio ad interpretazioni. Il dirigente, infatti, ha detto che "Nel corso del prossimo anno, costruiremo nuovi modi di integrare le funzioni legate ai messaggi dentro Facebook. Alla fine, vogliamo che sia facile e conveniente per le persone connettersi e condividere, sia nell’app di Messenger che dentro Facebook".

Non abbiamo ancora alcun dettaglio operativo del come (né del quando) Messenger tornerà dentro Facebook, dunque, ma almeno ora sappiamo due cose: la prima è che tutto ciò succederà e Meta ci sta lavorando, la seconda è che quasi certamente l’app di Messenger non sparirà, ma resterà a disposizione di chi la vorrà continuare ad usare.

Messenger: ritorno alle origini

In definitiva, se sarà questo lo scenario che si avvererà entro il prossimo anno, a distanza di circa 10 anni si tornerà alla situazione del 2014, quando Messenger era disponibile sia come app a sé stante che come funzione all’interno dell’app di Facebook.

Nel 2014, però, Mesenger divenne disponibile solo come app indipendente e non anche dentro l’app di Facebook e ciò avvenne non per questioni tecniche, ma per scelta deliberata di Facebook.

Ricordiamo che proprio nel 2014 Facebook comprò WhatsApp, per 19 miliardi di dollari, dai suoi fondatori: i due ex dipendenti di Yahoo! Jan Koum e Brian Acton. All’epoca Facebook Inc. aveva già l’app di Messenger (nata nel 2011) e anche Instagram Direct, cioè la chat interna di Instagram (arrivata nel 2013).

L’idea iniziale di Facebook, mai ufficializzata ma ben presente tra le linee del codice, era quella di creare una sola grande app di chat che fondesse le tre piattaforme Messenger, WhatsApp e Direct, o almeno tre app in grado di dialogare.

Entrambe le ipotesi, però, si sono più volte scontrate con le accuse di concentrazione del mercato e, ancora oggi, le tre app sono formalmente separate, anche se è possibile collegare Messenger e Instagram tramite il Centro gestione account.

Messenger torna in Facebook: quando

Il prossimo passo, come annunciato da Alison, sarà quella di reintrodurre la "casella di posta" di Messenger all’interno di Facebook. Meta lo farà, magari, reintroducendo anche la vecchia icona della doppia nuvoletta rettangolare, o lasciando la nuova icona della nuvoletta col fulmine con i colori ispirati a Instagram.

Non sappiamo esattamente quando ciò accadrà: Alison ha detto che ciò succederà "nel corso del prossimo anno", ma si tratta di un orizzonte temporale così lungo (in un mondo che ormai cambia così in fretta) che, onestamente, nel frattempo tutto potrebbe succedere.