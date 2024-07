Il cast si allarga: chi sono le new entry in One Piece 2

Fonte foto: Netflix

Sono iniziate proprio in questi giorni le riprese della seconda stagione di One Piece, l’apprezzata serie live action, tratta dall’omonimo manga di Eiichiro Oda, che ha fatto il suo felice debutto su Netflix nel 2023. Mentre Monkey D. Rufy e la sua ciurma si apprestano a tornare sulla Going Merry per proseguire la loro epica avventura, diversi nuovi attori e attrici sono appena “saliti a bordo” della produzione per la prima volta, rinfoltendo le fila del cast.

Chi c’è di nuovo nel cast di One Piece 2

Tra le nuove aggiunte al cast di One Piece 2 ci sono Callum Kerr (già visto in Monarch), Julia Rehwald (nota, ad esempio, per Star Wars: Young Jedi Adventures), Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) e Ty Keough (Black Sails).

Kerr interpreta Smoker, un personaggio che in realtà era già stato anticipato (senza mostrarne il volto) negli ultimissimi secondi della prima stagione. Viceammiraglio della Marina, Smoker – riconoscibile nel finale di stagione perché indossava l’uniforme e stava fumando due sigari contemporaneamente – è convinto che tutti i pirati siano criminali da arrestare.

Rehwald interpreta Tashigi, sbadata capitana di vascello della Marina e sottoposta di Smoker. Colletti veste invece i panni di Wapol, il malvagio e dittatoriale sovrano di Black Drum. Infine, Keough è Dalton/Dorton, il coraggioso e combattivo sovrano del regno di Sakura.

Nuovi volti 🗡️ nuovi poteri 🚬 🐂 nuove avventure! Non allontanatevi, Cappelli di Paglia! Abbiamo appena iniziato. 🏴‍☠️ 🌊 pic.twitter.com/mLAPc0zCZL — Netflix Italia (@NetflixIT) June 27, 2024

One Piece 2: chi sono gli agenti della Baroque Works

Nella seconda stagione di One Piece arriveranno anche Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9, ovvero gli agenti che compongono l’organizzazione criminale Baroque Works.

Saranno interpretati, nell’ordine, da David Dastmalchian (visto in Oppenheimer), Jazzara Jaslyn (Warrior), Camrus Johnson (Batwoman) e Daniel Lasker (Raised by Wolves).

uno sguardo a chi interpreta gli agenti della Baroque Works nella seconda stagione di One Piece! 👀👀 pic.twitter.com/wEaAQ2ppzz — Netflix Italia (@NetflixIT) June 25, 2024

Le ultime novità nel cast di One Piece 2

Ma le novità nel cast di One Piece 2 non sono ancora finite. Tra le new entry, infatti, bisogna segnalare anche Clive Russell (visto ne Il Trono di Spade) nel ruolo di Crocus, Werner Coetser (Diepe Waters) nei panni di Dorry/Dori e Brendan Murray (I misteri di Murdoch) in quelli di Brogy/Brogi.

Come sanno bene i fan del manga e dell’anime, Crocus è un dottore saggio ed esperto, guardiano del faro del promontorio Futago. Dorry e Brogy sono invece i capitani dei Pirati Giganti Guerrieri, una ciurma composta appunto da giganti estremamente forti.

La Rotta Maggiore si sta ingrandendo: Crocus, Brogy, and Dorry stanno arrivando! 🏴 pic.twitter.com/2e7d4ErKqv — Netflix Italia (@NetflixIT) June 26, 2024

Quando esce One Piece 2 su Netflix

La data di uscita esatta su Netflix della stagione 2 non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Considerando che le riprese dei nuovi episodi sono appena cominciate e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero durare 6-7 mesi, si può però ipotizzare che la seconda stagione di One Piece arriverà su Netflix nel corso dell’estate 2025.