Il documentario su una delle truffe più incredibili di Hollywood

Esce fra pochi giorni su Apple TV+ il nuovo documentario Hollywood Con Queen, che in tre puntate racconta «l’incredibile storia di una delle truffe più grandi di Hollywood». Diretto dal regista premio Emmy Chris Smith, il documentario si basa sul reportage del giornalista investigativo Scott Johnson pubblicato nel 2018 su The Hollywood Reporter e poi diventato un libro dal titolo The Con Queen of Hollywood: The Hunt for an Evil Genius, edito da Harper Collins nel giugno 2023.

Hollywood Con Queen: di cosa parla la docuserie

Prodotta per Apple TV+ da Library Films, la docuserie ha come produttori esecutivi il regista Chris Smith e Ben Anderson. Johnson, l’autore del reportage e del libro da cui è tratta la docuserie, è consulting producer.

Il documentario racconta la storia di una misteriosa truffatrice (detta Con Queen, appunto, Regina della truffa) che si presenta generalmente come un’influente donna dell’industria dello spettacolo e attira le ignare vittime in Indonesia con la promessa di una allettante opportunità lavorativa.

Le vittime vengono a quel punto coinvolte in un «perverso gioco psicologico», come viene definito dalla sinossi del documentario, che prosciuga le loro finanze. La storia attira l’attenzione del reporter investigativo Johnson e dell’investigatrice privata Nicole Kotsianas, che decidono di scoprire la verità.

Con Queen: la vera storia della truffa di Hollywood

La truffa nota come “Con Queen” è realmente accaduta ed è stata perpetrata con successo per diversi anni. L’autore, noto come Hollywood Con Queen, fingeva frequentemente di essere una donna, ma è in realtà un uomo: Hargobind Punjabi Tahilramani, cittadino indonesiano con legami con il Regno Unito. È stato arrestato nel 2020 a Manchester.

La truffa funzionava così: vari lavoratori freelance di Hollywood, o comunque dell’industria dell’intrattenimento, venivano contattati via email o al telefono da un individuo che affermava di essere un o una regista, producer o simili.

Alle vittime (che erano aspiranti attori, fotografi, sceneggiatori…) veniva offerta un’importante opportunità lavorativa in un progetto televisivo o in un film, con l’invito ad andare a Jakarta, in Indonesia, per partecipare a riunioni, cercare le location adatte alle riprese, eccetera.

Una vota arrivate, le vittime venivano accolte da una persona che parlava male inglese e che le portava a visitare diverse attrazioni turistiche, in attesa dei meeting di lavoro. Questi ultimi venivano costantemente cancellati o rimandati, mentre le vittime restavano per ore bloccate nel traffico di Jakarta con l’autista ed erano poi costrette a pagarlo per il suo lavoro, con la promessa che i soldi sarebbero poi stati rimborsati.

Ciò ovviamente non avveniva e, dopo alcuni giorni di frustrazione trascorsi in macchina nel traffico cittadino, ed eventualmente dopo aver versato altri soldi in spese fittizie, le vittime interrompevano il viaggio in anticipo e tornavano a casa. Se contattata, la persona che le aveva invitate a Jakarta si mostrava irascibile o inappropriata.

Si ritiene che le vittime di questa truffa siano state più di trecento e che il truffatore abbia ottenuto in questo modo l’equivalente di più di 900mila euro.

Chi è Con Queen

Inizialmente si riteneva che l’autore della truffa fosse una donna e in effetti Hargobind Tahilramani, che ha poco più di quarant’anni, fingeva frequentemente di avere una voce femminile.

In realtà l’uomo, contattando le sue vittime, ha finto di essere sia uomini sia donne molto noti nel mondo dello spettacolo statunitense, inglese o cinese. Ad esempio, ha finto di essere le produttrici Amy Pascal e Deborah Snyder e il regista Christopher Nolan.

Quando esce Hollywood Con Queen

La docuserie Hollywood Con Queen esce l’8 maggio 2024 su Apple TV+.