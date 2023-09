Il gaming diventa fashion con Dolce e Gabbana for Razer

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Razer

Razer, azienda americana tra le maggiori nel mondo del gaming, ha confermato la collaborazione con la celebre casa di moda italiana di lusso Dolce & Gabbana per una nuova collezione di prodotti dedicati agli appassionati di videogiochi e non solo.

Tra gli oggetti più interessanti di questa collezione ci sono le cuffie Razer Barracuda e la sedia da gaming Razer Enki Pro entrambi completamente ridisegnati dalla casa italiana e disponibili entro la fine del 2023 in tiratura limitata a solo 1.337 unità.

Cuffie Razer Barracuda – Dolce & Gabbana: scheda tecnica

Le cuffie Razer Barracuda (in foto), nella versione ripensata da Dolce & Gabbana hanno la stessa scheda tecnica del modello classico ma hanno subito, ovviamente, un restyling ad opera dei due famosi stilisti che hanno realizzato un design inedito in grado di donare a queste cuffie un aspetto ricercato e molto elegante.

Il rivestimento è in tessuto ibrido traspirante, mentre gli auricolari hanno cuscinetti in similpelle con memory foam, l’ideale per mantenere il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Le cuffie garantiscono anche un buon isolamento acustico, così da evitare distrazioni durante le sessioni di gioco.

Le Razer Barracuda hanno driver Razer triforce da 50 mm, rivestiti in titanio e brevettati direttamente da Razer, con risposta in frequenza 20 Hz-20 kHz. Le cuffie sono compatibili anche con lo standard surround 7.1 virtuale THX Spatial Audio (ma solo se collegate a dispositivi con Windows 10 e Windows 11).

Tra le connessioni troviamo una porta USB tipo C con l’apposito dongle con tecnologia HyperSpeed di Razer, che, grazie al sistema SmartSwitch, consente di passare dalla connettività wireless a 2,4 GHz a quella del Bluetooth 5.2, senza interruzioni. In alternativa si può utilizzare il classico ingresso per il cavo jack da 3,5 mm.

Presente anche il microfono rimovibile HyperClear con risposta in frequenza 100 Hz-10 kHz da utilizzare naturalmente per comunicare durante il gioco e per rispondere alle chiamate.

Molto interessante l’autonomia dichiarata da Razer con circa 40 ore di utilizzo con una sola carica.

Sedia da gaming Razer Enki Pro – Dolce & Gabbana: scheda tecnica

Anche per la sedia da gaming Razer Enki Pro la collaborazione con Dolce & Gabbana ha permesso di arrivare a un design unico e ricercato, pienamente integrato con l’opera dei due stilisti ma senza dimenticare quelle che sono le esigenze dei gamer.

La nuova sedia sarà disponibile in due modelli, l’esclusiva versione in Oro che richiama il design delle Razer Barracuda e la Chroma Edition, con il logo D&G colorato.

La sedia è realizzata in pelle sintetica e alcantara. La base è in alluminio con rotelle girevoli in poliuretano espanso che rendono più semplice e leggero muoversi quando si è seduti.

Trattandosi di una sedia da gaming il suo scopo principale è quello di aiutare gli utenti durante le lunghe sessioni di gaming garantendo comodità e un buon sostegno per la schiena in modo da evitare l’affaticamento e i dolori tipici di un certo tipo di attività.

È per questo che il cuscino, lo schienale e il poggia testa in memory foam sono progettati per sorreggere a dovere l’utente e restare confortevoli e freschi anche dopo un utilizzo prolungato.

Infine, gli appoggiabraccia sono orientabili e questo la rendono completamente adattabile a ogni esigenza e a ogni contesto, a prescindere dalla scrivania o dalla modalità di utilizzo.