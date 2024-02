Il manga Oshi No Ko diventa una serie live-action

Fonte foto: Prime Video

Oshi No Ko – My Star diventerà una serie live action per Prime Video. La notizia è stata data ufficialmente pochi giorni fa. Il manga è nato nel 2020 ed è scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. L’adattamento anime, annunciato nel 2022, è invece andato in onda nella primavera dello scorso anno. Oltre alla serie live-action che sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutto il mondo, è in programma anche la realizzazione di un film che verrà distribuito invece solo in Giappone, anche se la società di produzione Toei Company Ltd sta attualmente valutando la possibilità di portarlo anche in altri cinema in giro per il mondo.

Oshi No Ko – My Star: il cast della serie

A gennaio 2024 il manga Oshi No Ko – My Star aveva venduto già 15 milioni di copie. Anche l’anime ha riscosso un certo successo: basti pensare che la canzone Idol, che è il tema musicale principale dell’anime, è diventata la prima canzone in lingua giapponese a finire in cima alla U.S. Billboard Global Charts. Non stupisce, insomma, l’investimento per realizzare la serie live-action e anche il film.

Il cast della nuova serie è appena stato annunciato. Kaito Sakurai interpreta il protagonista Aqua, che si infiltra sotto copertura nel mondo dello spettacolo per scoprire la verità dietro la morte di sua madre, Ai Hoshino, celebre volto del gruppo B Komachi. Asuka Saito, che è stata davvero una idol e ha fatto parte del gruppo Nogizaka 46, interpreta Ai.

Nagisa Saito è Ruby, gemella di Aqua che sogna di diventare una idol come sua madre. Nanoka Hara è invece Kana Arima, una ragazza che inizia la sua carriera di idol insieme a Ruby. Mizuki Kayashima è Akane Kurokawa, attrice che fa parte del Gekidan Laralai ed è innamorata di Aqua. Ano interpreta infine la star di YouTube MEMcho, a sua volta idol con Ruby e Kana.

Cosa aspettarsi da Oshi No Ko

Aka Akasaka, creatore del manga, ha dichiarato in una nota stampa che Oshi No Ko «penetra in profondità nell’industria dell’intrattenimento giapponese, mettendo in luce non solo lo sfarzo e il glam, ma anche il lato oscuro». Così almeno accade nel manga, ma a quanto pare questo aspetto verrà trasposto abbastanza fedelmente anche nella serie live-action e nel film.

«Sono estremamente grato a Prime Video e Toei per averne intravisto il potenziale», ha aggiunto Aka. «Anche se ho scritto la storia dal mio punto di vista di scrittore di manga, sarebbe ancora più intrigante ricrearla come una serie drammatica live-action, che spero il pubblico di tutto il mondo apprezzerà».

Quando esce la serie Oshi No Ko

La nuova serie live-action Oshi No Ko farà il suo debutto globale su Prime Video nell’inverno del 2024. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.