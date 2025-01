Cosa vedere in streaming oggi 11 gennaio 2025

Fonte foto: Netflix

Rai Play è sempre una buona risorsa per chi vuole vedere film e serie tv in streaming gratis. Una possibilità offerta dall’interessante catalogo di titoli italiani e non è, ad esempio, la serie colombiana Le leggi del cuore, in cui un gruppo di avvocati deve risolvere conflitti familiari e casi di separazione che si intrecciano a più personali questioni sentimentali. Sempre su Rai Play si possono recuperare le "interviste piccanti" condotte da Alessandro Cattelan in Hot Ones Italia. Tra i film adatti anche ai bambini e a tutta la famiglia c’è La volpa e la bambina: uscito nel 2007, è una storia sull’amicizia tra uomo e animale e sull’importanza di rispettare la natura.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix la serie anime Sakamoto Days, dall’omonimo manga di successo scritto e illustrato da Yuto Suzuki. Il protagonista dei nuovi episodi è il leggendario ex sicario Taro Sakamoto che, alleandosi con alcuni compagni, affronta battaglie sanguinose e senza tregua per assicurare un futuro tranquillo a sé stesso e alla sua famiglia.

Sulla piattaforma è da poco disponibile anche Ad Vitam, action thriller francese che ha per protagonista Guillaume Canet.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Alcuni automobilisti vengono a conoscenza del fatto che un criminale ha nascosto il suo bottino da qualche parte, e attraversando il Paese, gareggiando uno contro l’altro, per provare a trovarlo. È la trama di Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, film del 1963 da pochi giorni entrato a fare parte dell’offerta di Prime Video.

Da poco sulla piattaforma c’è anche Mamma mia! Ci risiamo: uscito nel 2018, il sequel è ambientato pochi anni dopo gli eventi di Mamma mia!, mentre Sophie si prepara alla grande riapertura del Bella Donna Hotel.

Cosa vedere oggi su Disney+

Uscito nel 2019, il film Tolkien (disponibile su Disney+) romanza gli anni di gioventù di J.R.R. Tolkien, scrittore britannico noto per aver scritto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Nel film, Tolkien è un giovane studente che, alle soglie della Prima Guerra Mondiale, trova amore, amicizie e ispirazione in un gruppo di ragazzi emarginati.

Per chi preferisce un thriller d’azione con un pizzico di fantascienza, sulla stessa piattaforma di streaming c’è Legion. Il protagonista è David Haller, un adolescente tormentato fin dalla nascita da voci e visioni spaventose che potrebbero avere un’origine soprannaturale.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Un’uscita del 2024 da recuperare in questi primi giorni dell’anno nuovo è senza dubbio E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano – La serie. La docuserie, insieme al podcast omonimo, è il frutto dell’inchiesta di Pablo Trincia sulla tragedia avvenuta all’Hotel Rigopiano. Si trova in streaming su NOW.