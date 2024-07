Spider Man Noir, le nuove aggiunte al cast della serie tv

Fonte foto: Shuttestock

Nuovi nomi si aggiungono a quello di Nicolas Cage nel cast della serie live action Spider Man Noir, che da poco è stata ufficialmente intitolata, almeno nella versione originale, Spider-Noir. Annunciata ufficialmente a maggio 2024 durante l’evento Upfront di Prime Video, la serie è basata sul fumetto omonimo e ha come protagonista Cage nei panni di un vecchio e disilluso investigatore privato che si confronta con il suo passato da supereroe.

Spider Man Noir: chi c’è di nuovo nel cast

Nicolas Cage aveva già doppiato Spider Man Noir anche in Spider-Man – Un nuovo universo (il titolo originale è Spider-Man: Into the Spider-Verse), film d’animazione del 2018. Questa volta, invece, presterà anche il volto – non solo la voce – al protagonista della storia.

Oltre a lui, nel cast di Spider Man Noir si sono aggiunti Lamorne Morris, celebre per il suo ruolo nella serie New Girl, e il candidato all’Oscar Brendan Gleeson.

Lamorne Morris will star alongside Nicolas Cage in the upcoming live-action Spider-Man Noir series at Amazon. https://t.co/WNGYGsvPI4 — Variety (@Variety) July 9, 2024

Secondo le anticipazioni, Morris interpreterà Robbie Robertson: motivato e determinato, è un giornalista che cerca di farsi strada nel mondo del lavoro della New York degli anni Trenta.

La descrizione ufficiale del personaggio anticipa anche che Robbie è disposto a tutto pur di fare carriera: anche occuparsi di storie rischiose e scottanti che nessun altro accetterebbe mai di seguire.

Gleeson, invece, dovrebbe impersonare il villain della storia, ma al momento non ci sono molti altri dettagli in merito.

The Spider-man Noir series will feature Brendan Gleeson As a Villain currently Codenamed "The Monster" Via Daniel RPK pic.twitter.com/aT2U9j36rU — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) July 4, 2024

Cosa sappiamo di Spider Man Noir

Spider-Man Noir, frutto di una partnership tra Amazon e Sony, sarà composta da otto episodi.

Gli showrunner sono Oren Uziel e Steve Lightfoot. Harry Bradbeer (già noto per Fleabag) sarà regista dei primi due episodi. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, ovvero i creatori del film Spider-Man: Un nuovo universo.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie era già in fase di sviluppo a febbraio 2023, ma all’epoca Cage non era ancora legato al progetto. Non sono ancora note altre informazioni sulla produzione della serie tv.

La serie farà il suo debutto in tv su MGM+ e in seguito verrà distribuita a livello internazionale da Prime Video. La possibile data di uscita non è ancora nota e dipenderà certamente da quando inizieranno le riprese e dalla loro durata.