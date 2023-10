Il nuovo Amazon Echo Show 8 è arrivato in Italia: cosa cambia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Amazon Echo Show 8, giunto ormai alla terza generazione, è ufficialmente disponibile in Italia. Come anticipato al momento della presentazione, avvenuta a fine settembre, il colosso dell’e-commerce ha apportato molte interessanti modifiche rispetto alla passata generazione, inclusa una sezione video/audio più performante e tante caratteristiche sviluppate per avvicinare questo smart display alle esigenze reali dei singoli utenti.

Ad esempio, ma non solo, i Contenuti Adattivi, che tramite il sistema di riconoscimento Visual ID propongono alla persona davanti al device solo contenuti in linea con le sue preferenze.

Echo Show 8 2023: scheda tecnica

Il nuovo Amazon Echo Show 8 (3a generazione) ha un display da 8 pollici, con risoluzione HD (1.280×800 pixel).

Il processore, come accade spesso per i device di Amazon, non è specificato, ma le note riportano la presenza di un octa-core con motore di rete neurale Amazon AZ2, con la promessa da parte dell’azienda di Seattle di performance nettamente migliori rispetto alla seconda generazione di Echo Show 8, che utilizza un MediaTek MT 8183.

Il nuovo comparto audio è composto da due driver full-range da 52 mm con radiatore passivo per bassi, un sistema utilizzato negli altoparlanti chiusi per migliorare l’intensità, appunto, delle frequenze basse. Inoltre lo smart display può essere anche collegato con altri altoparlanti Bluetooth compatibili, tra cui quelli venduti proprio da Amazon.

Tra le novità in tema di audio una tecnologia che analizza l’acustica della stanza, adattando in totale autonomia le impostazioni di riproduzione.

Come accaduto per il precedente modello, la webcam è da 13 MP ma stavolta viene posizionata al centro del display, per una migliore resa visiva durante le videochiamate, per le quali Amazon ha sviluppato anche un sistema di riduzione del rumore ambientale più efficiente.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) che permette di ricevere un segnale audio stereofonico per la riproduzione di contenuti multimediali.

Presente, ovviamente, anche Alexa, con la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità dell’assistente i Amazon direttamente dallo smart display.

Per quanto riguarda le novità introdotte con la terza generazione di Echo Show 8, troviamo un hub integrato per la gestione della smart home, una soluzione pratica per controllare (anche tramite comandi vocali) i vari accessori smart in casa che utilizzano gli standard di connettività più frequenti come Zigbee, Thread e Matter.

Tra le funzioni aggiunte nell’ultima versione ci sono i Contenuti adattivi che sfruttano il Visual ID per identificare il volto dell’utente e proporgli un’interfaccia personalizzata in base ai suoi interessi e tutte le applicazioni che ha fissato sulla home dello smart display.

Questi contenuti si adatteranno anche alla distanza dell’utente dallo schermo e saranno gestiti in automatico dal dispositivo in modo da essere sempre ben leggibili.

Infine, Amazon ha portato nuove funzionalità per privacy: utilizzando i copri-telecamere integrati e il pulsante per disattivare il microfono sarà possibile disabilitare anche i Contenuti adattivi. Così facendo, chiaramente, Echo Show 8 mostrerà solo informazioni generiche e non collegate a nessun utente.

Amazon Echo Show 8: prezzo e disponibilità

Echo Show 8 (3a generazione) è disponibile Amazon nelle colorazioni: Bianco Ghiaccio e Antracite. Il prezzo suggerito al pubblico è di 169,99 euro.

Disponibile, naturalmente, anche il supporto regolabile per Echo Show 8 con l’apposita porta di ricarica USB-C. In questo caso il prezzo suggerito è di 39,99 euro.

