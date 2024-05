Il Signore degli Anelli, data di uscita e trailer di Gli anelli del potere 2

Fonte foto: Prime Video

C’è ancora qualche mese di tempo per fare un rewatch degli otto episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere già disponibili su Prime Video, così da non farsi trovare impreparati in vista dell’imminente arrivo della seconda stagione. La piattaforma di streaming di Amazon ha infatti appena comunicato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 debutterà alla fine dell’estate. Non solo: insieme all’annuncio della data di uscita, Prime Video ha diffuso il teaser trailer dei nuovi episodi, in cui si vede il cattivo per eccellenza di J.R.R. Tolkien, Sauron, allungare inesorabilmente la sua ombra sulla Terra di Mezzo.

Cosa succede nel trailer di Gli Anelli del Potere 2

Cupo e inquietante, il teaser trailer di debutto della seconda stagione de Gli Anelli del Potere rivela soprattutto che il potere e la presenza malvagia di Sauron crescono, diventando una minaccia sempre più consistente e inevitabile. «Un male antico e potente è tornato», sono infatti le prime parole che si sentono pronunciare nel breve video.

Sauron negli scorsi episodi aveva assunto le sembianze di Halbrand, ma a quanto pare nella seconda stagione avrà l’aspetto di un elfo diafano, biondo e potente. Il suo obiettivo è trovare nuovi alleati per consolidare il suo potere e forgiare altri Anelli per soggiogare tutte le creature della Terra di Mezzo. In effetti, come anticipa il trailer, la creazione di questi oggetti prosegue nei nuovi episodi.

Il trailer inoltre anticipa il ritorno di alcuni personaggi già visti nella prima stagione, tra cui Galadriel, Elrond, Durin IV, Arondir e Celebrimbor.

Gli Anelli del Potere 1: il riassunto del finale

Dove eravamo rimasti con la prima stagione de Gli Anelli del Potere? Negli otto episodi usciti nel 2022 la giovane Galadriel, in cerca di vendetta per l’uccisione del fratello, viaggia nella Terra di Mezzo per trovare Sauron, il luogotenente di Morgoth responsabile dell’omicidio e che si ritiene sia scomparso.

Intanto l’elfo Arondir scopre che un esercito di orchi sta costruendo una rete di tunnel nelle terre del sud: una circostanza inquietante che rende decisamente più concreta la profezia, a cui nessuna crede, secondo cui le forze del male stanno tornando.

Altrove l’elfo Celebrimbor, dopo aver avuto accesso alle miniere dei nani e aver ottenuto l’aiuto di Durin, viene spinto a forgiare gli Anelli. A suggerirgli di agire in questo modo, ingannandolo, è l’elfo Halbrand. Ma come si scopre nel finale – ed è proprio Galadriel a rendersene conto – Halbrand è in realtà Sauron sotto mentite spoglie.

Come mostrano le prime immagini della seconda stagione, visibili anche nel tweet di Prime Video poco sotto, nei nuovi episodi i protagonisti – elfi, nani, pelopiedi, uomini… – si troveranno di fronte a pericoli oscuri. Le forze del bene dovranno trovare il modo di collaborare se vogliono sperare di vincere la guerra.

Every soul in Middle-earth is in peril. pic.twitter.com/0GXkrMOgYQ — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) May 15, 2024

Quando esce Gli Anelli del Potere stagione 2

Prodotta da J.D. Payne e Patrick McKay, già showrunner e produttori esecutivi della stagione 1, la seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere esce su Prime Video il 29 agosto 2024.