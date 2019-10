Il telefonino lowcost con cui puoi usare WhatsApp

7 Ottobre 2019 - Nokia lo aveva presentato in anteprima a IFA 2019, la fiera tedesca dedicata all’elettronica di consumo, lo scorso agosto e ora è finalmente disponibile all’acquisto: stiamo parlando del Nokia 2720 Flip, un telefonino vecchia maniera, ma dal cuore tecnologico. L’azienda finlandese negli ultimi anni ha rilanciato la produzione di cellulari old style: prima il Nokia 3310, poi il Nokia 8110 e ora il Nokia 2720 Flip, un telefonino a conchiglia con cui si può usare anche WhatsApp.

Sul nuovo dispositivo di Nokia è presente il sistema operativo KaiOS, in grande ascesa negli ultimi mesi. Si tratta di un OS pensato per i dispositivi lowcost in vendita nei Paesi in via di sviluppo. Telefonini e smartphone dalle prestazioni inferiori, ma in grado di offrire le stesse funzionalità di dispositivi più costosi. Il progetto KaiOS è cresciuto pian piano fino ad attirare l’attenzione dei big della tecnologia che hanno iniziato a investire nel progetto. E ora sullo store online del sistema operativo sono presenti app come Facebook e WhatsApp. In questo modo telefonini come il Nokia 2720 Flip si trasformano in cellulari smart adatti a qualsiasi situazione.

Nokai 2720 Flip, le caratteristiche

Il classico designa a conchiglia molto in voga nei primi anni 2000, tutte le app Google più importanti installate nativamente e la possibilità di scaricare WhatsApp dallo KaiStore. Bastano queste poche parole per presentare il Nokia 2720 Flip, il nuovo cellulare dell’azienda finlandese da poco lanciato sul mercato.

Il telefonino è caratterizzato da uno schermo di 2,8 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel. Esternamente è presente un secondo display che permette di visualizzare le notifiche. A bordo troviamo un chipset Snapdragon 205 con 512MB di RAM e 4GB di memoria interna espandibile fino a 32GB. Il cellulare può anche connettersi a Internet, grazie alla presenza del modem LTE. Connessione a Internet che può essere utilizzata per scaricare le applicazioni dallo store del sistema operativo o per inviare messaggi su WhatsApp.

Il Nokia 2720 Flip ha anche una fotocamera posteriore da 2 Megapixel. Presente il jack audio da 3,5mm e la connettività Bluetooth 4.0. La batteria rimovibile da 1500mAh garantisce almeno due giorni di autonomia.

KaiOS, il sistema operativo del futuro

La presenza di KaiOS sul Nokia 2720 Flip dimostra quanto sia in crescita questo nuovo sistema operativo mobile. Presente inizialmente solo su dispositivi lowcost in vendita nei Paesi in via di sviluppo, ultimamente KaiOS è presente anche su telefonini venduti in Italia, come dimostra il Nokia 2720 Flip. Il sistema operativo mobile è diventato il punto di riferimento per tutti quei produttori che vogliono realizzare smartphone e telefonini “intelligenti” lowcost e offrire tutte le applicazioni più importanti.

Il Nokia 2720 Flip ha installato di default i servizi Google più importanti, tra cui Maps e l’assistente vocale Google Assistant. In futuro KaiOS può divettare una vera spina nel fianco per iOS e per HarmonyOS, il sistema operativo sviluppato da Hauwei.

Nokia 2720 Flip: prezzo e data di uscita

Il Nokia 2720 Flip può essere acquistato sui principali negozi online a un prezzo di 99 euro.